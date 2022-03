I Mondiali in HD: uno spettacolo unico

TIVÙsat è ormai un punto fermo nel mondo della televisione italiana. Lanciata nel 2009 e gestita da Tivù S.r.l. è la prima piattaforma satellitare gratuita presente nel nostro paese e rappresenta la soluzione ideale per chiunque abbia problemi di ricezione del segnale terrestre, in quanto è in grado di raggiungere tutte le aeree del territorio, anche quelle di difficile copertura del segnale. Scegliere TIVÙsat significa non doversi preoccupare di risintonizzare i canali o cambiare le frequenze. E a ciò va aggiunta l’opportunità di sfruttare al meglio le potenzialità dei televisori di ultima generazione. Con un bouquet di più di 160 canali, di cui 60 in alta definizione e sette in 4K (l’ultra HD), TIVÙsat soddisfa i desideri di tutta la famiglia: intrattenimento, film, serie tv, programmi per bambini e per ragazzi, documentari, news e ovviamente non può mancare lo sport.

Qualificazioni Mondiali: o dentro o fuori

Si sono appena spenti i riflettori sulla Champions League, che ha visto sia l’Inter che la Juventus abbandonare la competizione agli ottavi di finale, che già questa settimana il palcoscenico del grande calcio ripartirà con un appuntamento di grande livello: le nazionali del Vecchio Continente saranno infatti protagoniste nelle partite dei playoff che determineranno le ultime formazioni europee qualificate ai Mondiali 2022, in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Tra le dodici squadre, divise in tre gironi, che si contenderanno i rimanenti tre posti ci sarà anche l’Italia, che sarà impegnata nella semifinale contro la Macedonia del Nord giovedì 4 marzo alle 20.45, con la partita che sarà trasmessa in chiaro su Rai1 HD. Il match si giocherà allo stadio Renzo Barbera di Palermo, tutto esaurito per l’occasione, e sarà una sfida da dentro o fuori senza possibilità di appello per gli Azzurri. Le due compagini si sono già affrontate nelle qualificazioni ai Mondiali del 2018: alla nostra vittoria in trasferta per 3-2 dell’ottobre 2016, ottenuta grazie ad una rete di Ciro Immobile nel recupero, fece seguito un anno dopo lo scialbo 1-1 della gara di ritorno. In caso di vittoria gli uomini di Mancini saranno chiamati poi a giocarsi la qualificazione dopo cinque giorni, martedì 29 marzo, sempre alle 20.45 e sempre in rigorosa diretta in chiaro su Rai1 HD. L’avversaria in finale sarà la vincitrice dell’altra semifinale, che si giocherà tra Portogallo e Turchia: in ogni caso sia contro i portoghesi che contro i turchi l’Italia giocherebbe in trasferta l’atto decisivo che determinerà la qualificazione tra le 32 nazionali che si contenderanno il Mondiale: la formula prevede che in tutte le partite dei playoff in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si proceda con due tempi supplementari di 15 minuti ed eventualmente con i calci di rigore. Un avvenimento assolutamente da non perdere, che grazie alla tecnologia dell’HD permetterà agli spettatori di vivere da casa la sensazione di essere presenti allo stadio tranquillamente seduti su un comodo divano.

Come fare

Per entrare nel mondo di TIVÙsat basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova all’interno della scatola del dispositivo stesso. TIVÙsat è compatibile con qualsiasi tipo di televisore e il costo varia dai 120 ai 160 euro, dipende dalle marche e dalle prestazioni offerte. La Cam, costo stimato da 90 a 110 euro, necessita invece di una tv di nuova generazione. Una spesa una tantum, mitigata dalla possibilità di sfruttare il bonus tv e soprattutto duratura nel tempo.