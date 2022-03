Sterilizzano il loro cane: lui impazzisce e distrugge la clinica

Arriva dal Brasile la storia di un cane, andato fuori di testa dopo aver scoperto di essere stato sterilizzato. I suoi padroni lo avevano portato alla clinica veterinaria per sottoporlo all’intervento, che spesso viene praticato per evitare “gravidanze indesiderate” e per combattere il fenomeno del randagismo molto diffuso in Brasile. LeLo era arrivato scodinzolante dal veterinario, ignaro di quello che stava per succedergli. Una volta sveglio dall’anestesia, però, l’animale è andato su tutte le furie, distruggendo tutto ciò che gli capitava sotto i denti. “Penso che fosse sconvolto dall'intera situazione. Vedere quello che ha combinato è stato sorprendente. Era semplicemente incredibile che un cane avesse fatto tutto questo”, ha detto Jessica Possari, la veterinaria. La reazione del cane teppista è stata documentata su TikTok dai suo padroni.