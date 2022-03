Le mamme, il coraggio e la solidarietà: un viaggio per raccontarlo

“Siamo un gruppo di mamme, siamo sei e di tre città italiane diverse, e il nostro messaggio per la pace è per tutte le mamme del mondo, in particolare, per quelle dei Paesi in guerra».

Parte da Firenze, raggiunge Mantova e Rieti, le città dove vivono.

“Siamo le mamme che hanno scritto lettere ai figli che hanno perso, raccontando loro tutto quello che hanno fatto nel loro ricordo. Utilizzando tempi verbali al futuro”.

Non si conoscevano, si sono sentite unite condividendo un dolore senza fine. Il loro è stato un “viaggio”, iniziato scavando nell’anima, tra le salite della vita e compiuto grazie al supporto di un alleato ritrovato come il coraggio.

Hanno deciso di dedicare il nostro libro “Lettere senza confini “, che raccoglie e custodisce i testi scritti ai loro figli che sono scomparsi in incidenti stradali, nel terremoto di Amatrice, vittima di femminicidio e un bambino mai nato a tutte le mamme del mondo, in particolare, a quelle dei Paesi in guerra.

Le lettere ai nostri Ela, Mauro, Michela, Filippo, Lore e un bimbo mai nato, hanno “incontrato” tante madri e padri in Italia e in altri Paesi. Altre mamme ci hanno detto che le nostre parole sono state un abbraccio. Forte, potente. Loro, le nostre mamme sono Gaia Simonetti, Laura Cozzi, Stefania Ciriello, Stefania Lorenzini, Paola Alberti e Giovanna Carboni.