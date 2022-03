Il made in Italy conquista la Germania

Perché il fitness torni in forma c’è bisogna di una strategia. Ricerca e formazione sono di vitale importanza per il successo del settore. Se ne parlerà anche con Alessandro Madonia, Ceo di Palestre di Successo, dal 7 al 10 aprile al FIBO nei padiglioni del Quartiere Fieristico di Colonia. Sotto i riflettori tecnologie e prodotti per una vita sana e per un business florido. Partner ufficiale del FIBO AMBASSADOR, la fiera più importante del fitness in Europa, sarà proprio Palestre di Successo che, grazie al Metodo, protocollo marketing di straordinaria semplicità, ha portato al successo centinaia di centri fitness. Il criterio, ideato dallo stesso Madonia per valorizzare il settore e diventato di recente anche un network, aiuta palestre, trainer, personal trainer e centri a generare cultura e strutturarsi come aziende. «La partnership è stata il frutto del grande lavoro di Palestre di Successo e la spinta finale è stata data dal Network, il primo portale di formazione in Italia nel quale insistono strategie, linee guida e indicazioni per uscire dalla guerra dei prezzi e dalla competizione attraverso nuovi protocolli e pianificazione di lavoro», spiega Madonia. L’opinion leader sarà tra i principali attori del settore che si incontrano a Colonia, lì dove vengono lanciate le innovazioni, dove si fissano le tendenze internazionali, dove il settore investe: oltre 1000 aziende da 49 nazioni incontrano più di 150.000 visitatori commerciali e privati da tutto il mondo. Madonia non salirà solo in cattedra per prendere parte ai convegni in programma: tra i sei padiglioni del FIBO ci sarà anche uno spazio targato Palestre di Successo, per affrontare insieme le nuove sfide economiche, ascoltare le esigenze del settore e cercare la soluzione più giusta, sempre unica e personalizzata. Tramite Palestre di Successo tutte le palestre italiane potranno accedere a dei bonus ed essere agevolati nell’ingresso in fiera e nella partecipazione agli eventi di formazione. Madonia, nato in Sicilia ma adottato dalla città di Salerno, con oltre 20 anni di esperienza nel settore, oggi rappresentante italiano del settore che porta avanti un perché e un credo importante che è quello di «generare cultura e valorizzare il mondo del fitness», è tra gli attori principali dell'hub internazionale per l'industria del fitness, tra i decisori di tutti i ceti del settore, imprenditori emergenti, operatori di studi internazionali, istruttori, professionisti della salute e altri membri della comunità della filiera. Basti pensare che, attraverso la sua rete digitale, FIBO ha raggiunto 32 milioni di persone nell’edizione precedente. A sua disposizione (e in esclusiva) un’aula convegni (venerdì 8 alle 16) durante la quale Madonia terrà un corso sul Metodo Palestre di Successo che sta avendo tanto riscontro in Italia. «Saremo protagonisti anche del Get together, il raduno delle palestre italiane al Fibo e in più occasioni avrò il privilegio di intervistare manager internazionali. Sono emozionato ma pronto», conclude Madonia.