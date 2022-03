La Pupa e il Secchione Show, Soleil come la d’Urso: “Siamo due cavalli da corsa”

Eliminata a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip , Soleil Sorge è ora giurata a La Pupa e il Secchione Show . Durante un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, l'influencer si è paragonata a Barbara d’Urso , conduttrice del format di Italia 1 da lei rivoluzionato. “Siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul “pezzo” 20 ore su 24, nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre. La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo per emergere. I frutti piano piano stanno arrivando”, ha dichiarato.

Soleil: più pupa o più secchiona?

“Dietro questo aspetto da pupa, io in realtà sono una grande secchiona. Da piccola ero appassionata di videogiochi e informatica, e il mio interesse per la tv nasce dal fascino di capire cosa sta dietro le telecamere. Poi mi sono “pupizzata” negli anni, scoprendo una femminilità che non sapevo di avere - ha svelato -. La Pupa e il Secchione nasce per far sorridere e mi creda, è una scuola per scoprire una parte di sé inaspettata”.

La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata de La Pupa e il Secchione Show andrà in onda questa sera 29 marzo in prima serata su Italia 1. Oltre a Soleil, la giuria è composta da Antonella Elia (finora collegata da remoto per via della positività al Covid) e Federico Fashion Style. Flavia Vento lascia il programma e al suo posto arriverà Elena Morali. "La pupa Flavia è andata via e Aristide Malnati è rimasto da solo. Vaga per la villa tristissimo, parla con le stelle, per cui facciamo entrare una nuova pupa", dichiara Barbara d'Urso.