Le opere a tema sportivo di Gloria Estefanell ad (UN)FAIR di Milano

La passione per lo sport anima le opere di Gloria Estefanell, artista multidisciplinare contemporanea. I soggetti ritratti, che spaziano dallo sci di fondo al golf, passando dalla vela al tennis, strizzano infatti l’occhio alle più diverse discipline sportive praticate principalmente in contesti naturali, di mare o alta montagna. L’artista spagnola ha alle spalle una lunga carriera dedicata agli sport invernali, che le permette di catturare, ispirandola, figure in movimento in perenne equilibrio ed armonia. Oggi Gloria è un autodidatta che dipinge mescolando tecniche acriliche, acquerello e olio, producendo diversi formati, solitamente su larga scala.

Le opere di Gloria Estefanell, esposte nella galleria Helarea Fine Art, saranno uno dei piatti forti di (un)fair, innovativo format di fiera-non fiera, che vuole creare un nuovo rapporto tra il grande pubblico e l’arte contemporanea, le gallerie e i collezionisti di oggi, e tra il mercato e il mondo della cultura.

In programma a Milano, dall’8 al 10 aprile 2022 (inaugurazione serale su invito il 7 aprile) nel nuovo spazio di 10.000 mq del Superstudio Maxi, (un)fair è diretta da Manuela Porcu e Laura Gabellotto, rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di Affordable Art Fair Milano.

Il nome (un)fair, ironica negazione del concetto stesso di fiera, invita a uscire dagli schemi e propone nuove modalità di interazione con il mondo dell’arte. (un)fair è uno spazio per i contenuti del contemporaneo, concepito come supporto per il sistema dell’arte e come terreno fertile per la nascita di nuovi collezionisti e innovative forme di collezionismo.

Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci sarà un ricco programma di intrattenimento, con progetti speciali, eventi collaterali, live performance, incontri, talk e dj set nel segno della ricostruzione delle relazioni sociali.

60 sono complessivamente le gallerie internazionali presenti, tra italiane e straniere. Delle 38 gallerie italiane, 15 sono milanesi, mentre i Paesi esteri rappresentati in fiera sono: Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Giappone, Emirati Arabi, Singapore, Iran, India e la Cina con Hong Kong.