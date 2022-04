Scoperti pianeti “canaglia”: cosa sono e dove si trovano

Il pianeta canaglia , o pianeta solitario , è un tipo di pianeta composto da gas, polvere e resti di comete e asteroidi. Questo ha due o tre volte la massa di Giove e sarebbe il pianeta più grande del sistema solare. Vengono così definiti perché non sono legati gravitazionalmente a nessuna stella e vagano da soli nello spazio . Infatti, nell'ottobre 2020, un team internazionale di astronomi ha annunciato la scoperta di un pianeta canaglia delle dimensioni della Terra, il cui nome era OGLE-2016-BLG-1928. La scoperta è avvenuta grazie alla collaborazione di due team di ricerca: il polacco OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) e il coreano KMTN (Korean Microlensing Telescope Network). La scoperta è avvenuta mentre era in corso uno studio su altri sistemi protoplanetari, ovvero delle stelle circondate da un disco di polvere e gas che, al suo interno, si ritiene si formino pianeti.

Due procedure per verificare il numero esatto di pianeti canaglia

Per scoprire quanti pianeti canaglia effettivamente esistano si seguono due procedure: o attraverso modelli matematici o estrapolando i risultati delle osservazioni di microlensing gravitazionale. Con quest'ultimo metodo, guidato dal team di astronomi neozelandesi e giapponesi che compongono il progetto Microlensing Observations in Astrophysics (MOA), si è giunti alla conclusione nel 2011 che devono esserci due pianeti di tipo Giove per ogni stella della Galassia. Tuttavia, nel 2017, gli astronomi OGLE hanno condotto la propria analisi statistica di oltre 2.600 microlenti acquisite in sei anni di osservazioni, restringendo il numero a un pianeta canaglia di tipo Giove ogni quattro stelle della Galassia. Esistono 21 possibili pianeti canaglia, tuttavia ne sono stati ufficialmente individuati soltanto due.