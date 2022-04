"Archivio90" celebra le maglie iconiche degli anni '90

Lo stile unico e inconfondibile nato negli anni ‘90 nei campi di calcio rivive oggi con la Collab Archivio90 di Umbro X Tacchettee e approda sugli store on line dei due brand, Umbroitalia.it e Tacchettee.it, a partire dalla mezzanotte di giovedì 14 aprile. Recuperati dagli archivi di Umbro, lo storico brand inglese riportato in Italia da NewAge Spa, tre iconici pattern per un progetto in collaborazione con Tacchettee, brand indipendente che fa del celebrare le mille sfumature tra cultura pop e il gioco più bello del mondo il proprio credo.