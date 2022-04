Gentilezza, il sogno è un libro

Una mattina per parlare di gentilezza. Gesti quotidiani non scontati raccontati a “L'Ora Solare”, il programma condotto da Paola Saluzzi su Tv 2000. Si è parlato dell'alfabeto della Gentilezza, nato con la volontà di leggere solo parole belle, che fanno bene e che alimentano la gentilezza stessa. E poi loro, diventati ormai una vera e propria squadra di ambasciatori e costruttori della gentilezza, impegnati ogni giorno con una azione o una parola. A oggi in tutta Italia sono oltre 1.500 persone, con un “capitano” Luca Nardi, presidente dell’Associazione Cor et Amor e coordinatore nazionale di Costruiamo Gentilezza.



Il progetto partito il 2 ottobre 2021 per ringraziare i nonni attraverso le parole gentili dei bambini, in pochi mesi, ha visto arrivare oltre 600 alfabeti. Sono arrivati alla mail abc@costruiamogentilezza.org e le parole più frequenti sono state abbracci, baci, carezze, pace e tenerezza.



Gaia Simonetti, motore dell'iniziativa: «Ci piacerebbe, un giorno, non disperdere questo patrimonio e raccogliere gli alfabeti in un libro di “cuore e gentilezza” scritto dai bambini e dedicato ai grandi».