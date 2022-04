Lamborghini in Usa, l'Huracán non è per tutti (soprattutto se oligarchi russi)

NEW YORK - L'oggetto dei desideri è al centro di una sala techno della Lamborghini Lounge, nel cuore di Chelsea, Manhattan. La Huracán Tecnica verde 'light', ultima gamma Huracán, è stata presentata alla vigilia del New York International Auto Show. Non è per tutti, of course, ma adesso nemmeno per gli oligarchi russi amici di Putin. Federico Foschini, Chief Marketing e Sales Officer, spiega la scelta etica della storica casa italiana: "Dall'inizio dell'invasione in Ucraina abbiamo bloccato tutte le 'operations' in Russia, cioè le vendite dei nostri modelli. E lo stesso succede negli Stati Uniti. Abbiamo deciso di seguire un protocollo: tutti gli oligarchi inseriti nella 'black list', perché amici di Putin, non potranno acquistare le nostre macchine". La scelta, varata settimane fa, vede molti brand mondiali allineati su questa posizione. I Paesi occidentali hanno lanciato una 'black list' con i nomi dei miliardari amici del presidente russo Vladimir Putin, inseriti in una sorta di embargo totale, che comprende naturalmente il lusso. "Prima - spiega Foschini - era una scelta etica, adesso diventa anche legale. Noi non facciamo politica, ma alcune scelte fanno parte della nostra filosofia". Lamborghini ha donato mezzo milione di euro a favore dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati, che opera in Ucraina dal 2014. In più i profughi ucraini accolti in Italia potranno accedere gratuitamente al museo Lamborghini delle Tecnologie, a Sant'Agata Bolognese. Ma questo è anche il giorno in cui l'azienda celebra se stessa, reduce dal miglior anno di sempre a livello commerciale, il 2021, con 8.405 modelli consegnati in tutto il mondo, +13 per cento rispetto al 2020, e fatturato salito a 1,95 miliardi (+19 per cento rispetto al 2020). Gli Stati Uniti restano il primo mercato, con 2.472 modelli venduti (+11 per cento rispetto all'anno precedente), seguiti da Cina (935, +55 per cento), Germania (706, + 16 per cento) e Regno Unito (564, +9 per cento). Segno più anche per l'Italia, con un aumento del 4 per cento e 359 auto consegnate. Al lounge di New York c'erano il presidente Stephan Winkelmann, il Chief Technical Officer Rouven Mohr, l'Head of Design Mitja Borkert e il direttore marketing Foschini. "La nuova Huracán Tecnica - commenta Winkelmann - incarna l'evoluzione avanzata dell'efficienza tecnica della famiglia Huracán e è dotata di un'aerodinamica straordinaria, che la rende versatile sia su strada sia su pista". Alla lounge parlano di "purezza tecnica e fisicità delle sensazioni". "Gli anni della pandemia - aggiunge Foschini - hanno dato ancora più importanza ai piaceri della vita. I nostri clienti cercano in Lamborghini quel senso del tempo e della bellezza da riservare a se stessi". La Tecnica ha un motore di 640 CV, 30 in più rispetto alla Evo, e garantisce un'accelerazione da 0 a 100 km in 3,2 secondi. La lista d'attesa è lunga, serve circa un anno per avere il proprio modello personalizzato, dal colore della carrozzeria agli interni, alle rifiniture, ma per chi ha fretta di mettersi al volante di una Lamborghini le alternative non mancano: i modelli ordinati in Russia non partiranno più. E sono pronti per nuove avventure.