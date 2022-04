Il Cammino di San Vili apre ai non vedenti: 100 km a piedi per imparare che la montagna non si vive solo con gli occhi

ROMA - Un cammino di 100 chilometri in alta quota da coprire in sei giorni, per abbattere i pregiudizi: come quello secondo il quale la possibilità di gustare le bellezze e la magia della montagna è una possibilità riservata a chi ha il dono della vista. Nulla di più falso. E, per dimostrarlo, un gruppo di non vedenti ripercorrerà lo storico Cammino di San Vili, da Madonna di Campiglio fino a Trento.Un’esperienza di grande arricchimento, sia per i non vedenti che per i vedenti, che insegna a “vedere” la disabilità come un valore aggiunto. E per imparare che la montagna non si vive solo con gli occhi. Ma si cammina, si respira, si ascolta.L'iniziativa, “Cammino San Vili Special Week” dal 20 al 26 giugno, è organizzata da Natourism su incarico del Parco Fluviale della Sarca e dalla cooperativa sociale ABC IRifor del Trentino, che da anni si occupa di disabilità visiva e uditiva e grazie alla collaborazione delle Aziende per il Turismo Madonna di Campiglio, Garda Dolomiti, Dolomiti Paganella e Trento Monte Bondone, Casse RuraliTrentine, CAI-SAT, Parco Naturale Adamello Brenta Geopark, Montura, Dolomiti Open e Dolomiti Energia come partner di sostenibilità dell’evento. «Chi l'ha detto che la montagna, e soprattutto il trekking montano, è qualcosa riservato esclusivamente a noi vedenti?» si domanda Maura Gaspericonsulente del Parco Fluviale della Sarcae coordinatrice dell’evento «Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che è un luogo meraviglioso anche per i non vedenti. E anzi, vogliamo anche dimostrare che i territori che investono nel turismo accessibile hanno un valore aggiunto che può trasformarsi in crescita sociale ma anche in ritorno economico».