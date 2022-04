La WSA è la prima agenzia di calciatori a sbarcare su TikTok

La World Soccer Agency annuncia il lancio dell’account ufficiale su TikTok, la piattaforma nata nel 2016 e disponibile in più di 150 paesi e in 75 lingue, diventata una delle App più scaricate al mondo: la WSA è la prima agenzia internazionale di calciatori che sbarca su questo social media, diventato un punto di riferimento per la produzione di contenuti creativi e virali.