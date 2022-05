ACI Napoli, al Presidente Antonio Coppola l’onorificenza di Commendatore

Già Maestro del Lavoro, Cavaliere e Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, oltre che Stella di Bronzo, d’Argento e d’Oro al merito sportivo del CONI, Antonio Coppola è giornalista ed opinionista di diverse testate locali e nazionali. Direttore responsabile della rivista “Mondoauto”, Coppola è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti anche all’estero come l’Award AAA - American Automobile Association conferitogli a Washington D.C. Relatore in numerosi convegni sul vasto e variegato settore della mobilità, è autore altresì di una corposa mole di pubblicazioni, tra cui la trilogia composta dai volumi “20 anni di mobilità a Napoli”, “Una vita per la “mobilità responsabile” e “Strada facendo: 50 anni in ACI” che raccolgono il suo pensiero maturato alla guida dell’ente pubblico “Automobile Club”, definito dalla sua stessa legge istitutiva “necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese”. Fedele a tale mission, Coppola si è prodigato in iniziative fortemente radicate nel sociale realizzando una rete di prestigiosi testimonial – il “Club dei tifosi della legalità” – composta da eminenti esponenti delle istituzioni e della società civile, nonché da influenti autorità militari e religiose. Con il sostegno ed il patrocinio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco ha realizzato l’innovativa campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale “ ‘A Maronna t’accumpagna...ma chi guida sei tu” portando il tema della prevenzione degli incidenti e della “mobilità responsabile” all’attenzione delle scuole, delle parrocchie, delle famiglie e dell’intera società. In proposito, con Papa Francesco si è reso protagonista a Napoli, alla Rotonda Diaz, dinanzi a centomila ragazzi, di una singolare iniziativa che ha fatto il giro del mondo: ha “incoronato” il Pontefice con un casco per moto al fine di incoraggiare i giovani ad assumere comportamenti corretti e responsabili sulla strada, in difesa della vita.