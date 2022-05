Riavvicinare i giovani allo sport: evento da non perdere a Napoli

NAPOLI - Riavviciniamo i giovani allo sport! Lunedì 16 maggio alle ore 16:00 a Napoli, alla Città della Scienza, è in programma l'evento: #Calcio #Passione #Cultura: Uno strumento per cambiare il mondo? L’attività sportiva è una risorsa educativa importante per le nuove generazioni. Dalla disciplina per le sane abitudini alla formazione, dall’aggregazione alla condivisione, dall’integrazione all’inclusione sociale. Lo sport è alla base del benessere psicofisico e della prevenzione e grazie ad un circolo virtuoso contribuisce alla tutela dell’ambiente e della sostenibilità.