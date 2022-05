Per un’esperienza sportiva innovativa

Tenere sotto controllo e monitorare il proprio benessere fisico e mentale, rappresenta oggi una priorità per molti. Soprattutto gli sportivi, hanno sempre più l’esigenza di dotarsi di strumenti e prodotti adatti che monitorino costantemente il loro stato di salute e che li accompagnino negli allenamenti quotidiani, fornendogli un utile e valido supporto. In questi anni, Huawei ha affrontato molte sfide, prime fra tutte quella di creare un ecosistema di prodotti, app e servizi, per un’esperienza senza soluzione di continuità semplice e pratica, pensata appositamente anche per gli sportivi e, in generale, per chi desidera mantenere uno stile di vita sano e monitorare il proprio benessere. Ed è così che i nuovissimi HUAWEI WATCH GT3 Pro, HUAWEI WATCH FIT 2, HUAWEI Mate Xs 2 e HUAWEI Band 7, mirano oggi a semplificare ulteriormente la vita quotidiana dei consumatori.

TECNOLOGIA TRU SEEN 5.0+ Tra i prodotti di maggiore appeal per gli sportivi, Huawei Consumer Business Group (CBG), azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia oggi HUAWEI WATCH GT 3, lo smartwatch di nuova generazione con un design premium e alla moda, che aiuta a mantenere uno stile di vita sano grazie al monitoraggio dati con tecnologia TruSeen5.0+ e a nuove interessanti modalità d’allenamento. Disponibile nelle versioni in titanio e ceramica, l'ultimo smartwatch di punta di Huawei presenta un design dell’interfaccia completamente nuova, materiali premium come il vetro zaffiro e un grande schermo ultra-nitido. La tecnologia di monitoraggio dati TruSeen5.0+ permette una misurazione ancora più accurata delle condizioni di salute fisica e mentale, grazie all’analisi di numerosi parametri. Inoltre, lo smartwatch porta le abilità sportive al livello successivo, con nuove modalità di allenamento professionale, come la modalità immersion in apnea fino a 30 metri, oltre a più di 100 altri sport, per un'esperienza di allenamento adatta a tutti i gusti. Il monitoraggio della frequenza cardiaca e delle attività di fitness, è sempre stato uno dei punti di forza dei device indossabili di Huawei e HUAWEI WATCH GT3 rappresenta un aggiornamento completo della serie GT, grazie proprio al nuovo TruSeen5.0+. Per celebrare l’annuncio di HUAWEI WATCH GT 3 Pro all’interno della lineup GT, è stata realizzata la serie Sense: al nuovo smartwatch è dedicata una collezione di quadranti premium dal design elegante e ricercato che impreziosisce lo stile di chi lo indossa.

HUAWEI WATCH FIT 2 Huawei Consumer Business Group (CBG), lancia oggi anche il nuovo HUAWEI WATCH FIT 2, l’ultimo modello entrato a far parte dell’iconica serie WATCH FIT. La serie WATCH FIT incoraggia gli utenti a esplorare nuove tipologie di allenamento attraverso una varietà di corsi fitness, modalità di workout e funzioni di monitoraggio scientifico della salute. Il tutto con leggerezza e design raffinato. Realizzato appositamente per gli amanti della tecnologia e i giovani attenti alla moda, si tratta dello smartwatch entry-level perfetto, con un design rinnovato. A differenza delle versioni precedenti, HUAWEI WATCH FIT 2 dispone infatti di uno speaker, rendendo facile per gli utenti rispondere alle chiamate via Bluetooth. Le sessioni di allenamento animate e il supporto audio dell’allenatore virtuale, sono stati aggiornati per un’esperienza audio ancora più immersiva, con una serie di funzioni per la salute davvero complete che vanno dal monitoraggio continuo della frequenza cardiaca all'ossigeno nel sangue, fino al sonno.