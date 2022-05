Shop ricondizionati, il top di gamma a prezzi contenuti

Se siete alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione ma non volete spendere le cifre folli proposte dai brand tecnologici un’alternativa valida è quella di considerare l’acquisto di un dispositivo ricondizionato. Shop Ricondizionati è lo shop online che, nel vostro caso, risponderà a ogni tipo di esigenza. La società si occupa principalmente della vendita di smartphone e tablet ricondizionati. Grazie a loro è possibile acquistare un prodotto di ultima generazione senza spendere cifre esorbitanti. Questa realtà è nata da un’idea Antonio Carandente , ed è diventata nel giro di non molto un punto di riferimento per chiunque voglia avere accesso a degli ottimi prodotti ricondizionati.

I PRODOTTI RIGENERATI

I prodotti rigenerati possono avere storie molto diverse: alcuni sono stati usati per poco, altri impiegati per fare test o per essere esposti in negozio, altri sono restituiti perché non funzionanti o danneggiati e in altri casi ancora sono prodotti usati di cui il proprietario vuole disfarsi. In generale possiamo dire che sono prodotti che non possono essere venduti come nuovi, ma che si distinguono da quelli usati perché prima di essere rimessi in commercio hanno subito interventi di riparazione e di pulizia e sono stati testati per funzionare e apparire esattamente come nuovi.

COME LAVORA SHOP RICONDIZIONATI

La società nel corso del tempo si è specializzata intervenendo soprattutto su prodotti del marchio Apple, ma operano con molti altri brand di smartphone e di tecnologia. La Shop Ricondizionati ha un modus operandi molto trasparente: il proprietario fornisce informazioni sul prodotto di cui vuole disfarsi; i tecnici della società fanno una valutazione dettagliata del prodotto; e si procede all’accredito della somma pattuita per la cessione del prodotto o in alternativa a una permuta con un prodotto ricondizionato. Quando il prodotto finisce nel catalogo della società viene ceduto mediamente con un risparmio del 40% rispetto al nuovo. Gli smartphone di Shop Ricondizionati godono di 12 mesi di garanzia e sono sottoposti a rigorosi test di qualità oltre che ad eventuali ripristini hardware. I tecnici qualificati dell’azienda si prendono infatti cura di ciascun dispositivo per assicurare la massima soddisfazione dei propri clienti. C’è un’altro servizio che Shop Ricondizionati offre ai propri clienti. Per chi avesse l’intenzione di vendere il proprio smartphone, l’azienda valuta e ritira l’usato dandogli una nuova vita. Sul sito è disponibile una pratica guida per scoprire il valore del proprio dispositivo e ricevere il pagamento.