Nasce la Sport Academy con Kristoffersen

Nel corso della cerimonia di premiazione dell’“Energia Pura Children & Kids Series” e con la presenza del Campione in carica della Coppa del Mondo di slalom Henrik Kristoffersen, è stata presentata la SELF MADE CLUB SPORT ACADEMY di Flowe, l’academy che promuove il personal branding e che insegna agli sportivi come valorizzare economicamente le proprie capacità grazie alla creazione di un proprio pubblico sui social media. Gli sportivi, a meno che non siano giocatori di calcio/tennis/basket/pallavolo e non facciano parte di categorie a cui accedono solo i grandi professionisti, faticano a vivere del proprio lavoro. In Italia ci sono 4,5 milioni di sportivi, di cui il 33% appartenenti alla fascia d'età 14-35 anni, proprio quella a cui si rivolge la Self Made Club Sport Academy. Cosa può aiutare queste persone a monetizzare le loro abilità? Costruirsi un audience online. Qual è il miglior posto per imparare a farlo? La Self Made Club Sport Academy.

La Sport Academy rappresenta l’ampliamento della piattaforma di e-learning Self Made Club e conterrà tutti i corsi presenti attualmente sulla piattaforma nel pacchetto normale di Self Made Club + un corso specifico dedicato al personal branding (*) per gli sportivi, il cui docente è Andrea Vidotti. (* Il personal branding è l’attività di strutturazione della propria “marca” personale e rappresenta tutto quello che viene espresso a livello collettivo su di voi e quanto voi offrite nella vita professionale). A partire dal 14 maggio l'Academy è online, e di mese in mese si amplierà con nuovi contributi di sportivi che raccontano come utilizzare i social per ampliare la propria community e valorizzare economicamente le loro abilità sportive.

“In Flowe riteniamo che lo sport sia una palestra di vita, perché aiuta i giovani e le persone a mettersi in contatto e scoprire i propri limiti, per poi superarli” ci spiega Ivan Mazzoleni, Cultural Energy Orchestrator di Flowe. “Lo sport induce ad impegnarsi per spingersi oltre i propri limiti, cadendo e rialzandosi continuamente: questo sta anche alla base dello spirito imprenditoriale. Ecco perché, con la Sport Academy di Self Made Club, vogliamo essere al fianco di chi sceglie di trasformare la propria passione per lo sport in una professione”. I primi 500 utenti della piattaforma contribuiranno anche a rendere il Pianeta più sano per tutti, perché per ogni utente sarà piantato un albero che andrà a creare la “foresta degli sportivi italiani”.

In concomitanza con il lancio della Sport Academy viene anche promosso da Self Made Club un contest aperto a tutti: chi riuscirà a raccontare in un video la miglior storia di un conoscente/amico vincerà la possibilità di realizzare il documentario sulla campionessa di nuoto paralimpico Giulia Ghiretti, e di seguirla ai campionati nazionali di nuoto previsti a luglio.