Oratorio Cup, grande attesa per le fasi finali

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia torna la prestigiosa kermesse sportiva dell’Oratorio Cup romana che vedrà schierate oltre 150 squadre, divise in 9 categorie (dall’Under 10 fino agli Amatori), pronte per contendersi le finali dal primo all’ultimo posto. Due giorni di festa all’insegna della gioia di ritrovarsi insieme a celebrare la conclusione di un anno di attività, svolta con assiduità e impegno negli oratori di Roma e provincia.

«Il movimento sportivo degli oratori della capitale – le parole del presidente del CSI Roma Daniele Pasquini – ha reagito allo shock della pandemia. I giorni del lockdown e delle restrizioni alle attività sportive sono stati duri e complicati. Soltanto la tenacia di dirigenti e allenatori nel tenere sempre acceso il filo relazionale con i propri atleti ha permesso di ripartire con slancio, senza disperdere il patrimonio di amicizie di cui è ricco il mondo degli oratori. La pandemia è stata una sfida che oggi, alla luce dei numeri dell’edizione 2021/2022 dell’Oratorio Cup di Roma, possiamo affermare di aver vinto. Questo ci dà il giusto entusiasmo per guardare alla prossima stagione sportiva con fiducia».

L’Oratorio Cup può essere definita a pieno diritto la quintessenza dello sport di marca CSI. Non è semplicemente il campionato dedicato alle parrocchie e nemmeno un modo per far giocare i ragazzi, ma un progetto educativo e formativo ad ampio respiro e a lunga gittata, che coinvolge tutte le fasce d’età e unisce tutti i partecipanti in un grande coro di persone. Basti ricordare i numeri dell’ultima edizione prima della pandemia: 216 squadre, 2354 atleti, 321 educatori, 1211 partite disputate. L’Oratorio Cup è una proposta educativa e formativa a misura di parrocchie, oratori ed istituti religiosi della provincia di Roma che, oltre a proporre attività sportiva per i ragazzi, dedica un percorso formativo a dirigenti, educatori e allenatori. L’Oratorio Cup si conclude nella grande giornata di festa finale che vede tutte le squadre di tutte le categorie impegnate in gare che assegnano dalla prima all’ultima posizione.