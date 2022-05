Maturità 2022 - Gli esami sono alle porte, come ricaricare la mente affaticata 

Milano, maggio 2022 – La famosa Notte prima degli esami cantata da Antonello Venditti si avvicina sempre più. Per tutti gli studenti italiani il periodo di preparazione alla Maturità comporta sempre uno sforzo cognitivo non indifferente, spesso accompagnato da stanchezza, stress, ansia e, in poche parole, da un sovraccarico mentale, specialmente dopo questi anni duri scaturiti dalla pandemia e dalla Dad, che renderà ancora più stressante quello che comunque resterà un momento indelebile nella mente di tutti gli alunni. L’intenso periodo di studio, anche considerati i futuri test d’ingresso universitari, rischia in certi casi di far per perdere lucidità, facendo venir meno la concentrazione sui libri; ne risentono, dunque, le abilità intellettive, la memoria e le capacità di apprendimento. Troppi compiti da svolgere, informazioni da elaborare e memorizzare, poco tempo a disposizione, soprattutto se consideriamo che il cervello richiede un notevole consumo di energie per funzionare, ma non riesce a immagazzinarne in grandi quantità. Per far fronte a questo periodo impegnativo, la dott.ssa Camilla Pizzoni – direttrice scientifica dell’azienda leader nel settore degli integratori Pool Pharma – fornisce alcuni consigli agli studenti: «Spesso l’affaticamento mentale è legato a un cattivo riposo. 7 italiani su 10 sono soggetti a disturbi del sonno e gli studenti non fanno eccezione, specialmente in questo periodo. Come in un circolo vizioso, se siamo esageratamente stanchi non riusciamo ad addormentarci, ci svegliamo di continuo e l’indomani siamo più spossati di prima. Evitare cibi pesanti alla sera e andare a letto a orari regolari sono sicuramente validi suggerimenti». Tra i principali fattori scatenanti dei disturbi del sonno negli studenti c’è sicuramente il surplus di stress, dovuto proprio alla moltitudine di impegni da affrontare quotidianamente. «Se lo stress diventa cronico – prosegue Pizzoni – ha effetti negativi sulle cellule cerebrali. Per reagire agli stimoli stressanti, infatti, aumenta il rilascio di cortisolo, ormone prodotto dalle ghiandole surrenali. Livelli elevati, per un tempo prolungato, possono compromettere l’efficienza cognitiva, alterare il ritmo sonno-veglia, provocare astenia e problematiche più serie». Come detto, un’alimentazione corretta potrebbe giocare un ruolo fondamentale: spesso nei periodi di stress ci si lascia andare al junk food o comunque ad un’alimentazione veloce e poco “pensata”, ma ciò incide parecchio sul rendimento psico-fisico. «Attenzione alla carenza di vitamine B, utili per il buon funzionamento del sistema nervoso, ma pure di zinco, ferro, magnesio e potassio. Questi ultimi due in particolare sono fondamentali per combattere i cali energetici, quindi devono essere presenti nell’organismo in concentrazioni ottimali» spiega la direttrice, che poi aggiunge: «Nei momenti in cui la spossatezza mentale è più marcata, un sostegno viene anche da quei nutraceutici che apportano aminoacidi come creatina, carnitina, glutamina o fosfoserina e coenzima Q10. Giocano un ruolo importantissimo nei processi di produzione e “stoccaggio” dell’energia, aiutano stimolare le prestazioni intellettive e a resistere alla fatica. Parlando invece di estratti vegetali, tra i più noti per contrastare la stanchezza mentale e supportare la memoria troviamo maca, rodiola, eleuterococco». Una dieta equilibrata, associata a una quota adeguata di esercizio fisico e di riposo, è il primo passo per fornire alla mente le energie di cui ha bisogno. Se ciò non bastasse, un integratore dalla formula completa e bilanciata può essere un valido alleato per ricaricarsi rapidamente e, in tal senso, Pool Pharma ha ideato una linea di prodotti perfetti per gli studenti alle prese con gli esami di Maturità: MG K.Vis Tonico Ricostituente, in particolare nelle versioni Mente e Junior.