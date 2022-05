Salone Internazionale del Libro, Marcell Jacobs allo stand della Polizia di Stato

Prosegue l'attività della Polizia di Stato nella terza giornata del Salone Internazionale del Libro di Torino allo stand V150 all'interno del padiglione Oval, in uno spazio espositivo che darà ai visitatori l’opportunità di approfondire le tematiche legate alla sicurezza attraverso il confronto diretto con gli operatori. La mattinata sarà infatti dedicata a una presentazione a cura della Divisione anticrimine della questura di Torino: personale della polizia di Stato, con la collaborazione di esperti psicologi, tratterà il tema della violenza di genere. A far visita allo stand anche Marcell Jacobs, atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Proseguiranno poi le presentazioni degli autori in divisa a cura di Poliziamoderna: dopo il noir La stirpe di Ramfis, di cui è autrice il vicario della questura di Treviso Rita Cascella facendo il suo promettente esordio nel mondo del "poliziesco" con la creazione di un personaggio al femminile, sarà la volta di Facebic. Identikit di un '900 novarese di Raffaele Iacaruso, poliziotto in servizio presso il Gabinetto provinciale di Polizia scientifica della questura di Novara. Attraverso 74 ritratti mostrerà come sia possibile raccontare una parte della storia del nostro Paese a partire dalla penna Bic, si cimenterà inoltre con la sua biro disegnando, tra gli altri, il volto del commissario Mascherpa, il protagonista della graphic novel a fumetti ideata da Poliziamoderna. I 4 volumi di Mascherpa sono disponibili presso lo stand per l'acquisto e i relativi proventi saranno devoluti al Piano Marco Valerio, un progetto del Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato per finanziare le cure pediatriche dei figli dei poliziotti colpita da malattie gravi. La stessa finalità benefica riguarda il volume fotografico Cani&Eroi, un'ampia panoramica illustrata sul mondo dei cinofili della Polizia di Stato raccontata attraverso emozionanti storie di "ordinario" eroismo. Chiude le presentazioni Massimiliano Tedesco, in servizio presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Il poliziotto in Domani è un altro buongiorno alternativo parlerà della sua silloge in emozionanti versi sciolti, un percorso ricco di spunti di riflessione sulla vita di tutti i giorni.