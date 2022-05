A Petagna il Premio Cesarini 2022 per la Serie A. Premiato anche Chiambretti

Grazie alla rete messa a segno al minuto 100' nel match del 6 febbraio contro il Venezia, l’attaccante del Napoli Andrea Petagna si aggiudica il Premio Renato Cesarini per la Serie A, mentre per la Serie B il calciatore Filippo Ranocchia del L.R. Vicenza. Appuntamento martedì 24 maggio alle ore 17 all’Auditorium San Francesco di Morrovalle (Mc), dove è in programma il Talk-Show 'Calcio italiano all'anno Zero, tra mondiali mancati e club in crisi di identità internazionale: il decalogo per tornare ad essere grandi', presentato da Luigi Brecciaroli (Arancia Tv) coadiuvato da Simona Rolandi (Rai Sport), Luca Marchetti (Sky Sport), Massimiliano Nebuloni (Sky Sport) e Ana Quiles (Rai Sport). Presenti, tra gli altri, il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, il Presidente della Lazio Claudio Lotito, Marco Tardelli, il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti, Zedenk Zeman, Attilio Tesser, Evaristo Beccalossi, Fabrizio Ravanelli, Michele Padovano, Josè Altafini, Eraldo Pecci, Alessio Tacchinardi, Sebastiano Rossi, Furio Valcareggi, Flavio Tonetto il DG Beppe Cormio e i Campioni d’Italia Robertlandy Simon, e Juantorena Osmany della Lube Civitanova, Guido Vaciago (Direttore Tuttosport), Luigi Garlando (Caporedattore Gazzetta dello Sport), Piercarlo Presutti (Direttore Ansa Sport), e Daniele Bartocci. Saranno inoltre premiate le trasmissioni La Domenica Sportiva –Rai Sport-Jacopo Volpi e Tiki Taka - Mediaset -Piero Chiambretti. Al termine del Talk-Show Cena di Gala presso Villa San Nicolino dove i vincitori riceveranno il Premio, fortemente voluto dal Sindaco di Morrovalle Dott. Andrea Staffolani e dall’Avv. Danilo Bompadre, sotto la regia del manager Floriano Bini.