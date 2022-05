Trofeo Mario Ceccacci, il 6 giugno al via la 33ª edizione

Presentata la 33esima edizione del "Trofeo Mario Ceccacci". Il torneo è una competizione storica di carattere regionale dove prendono parte alcune delle maggiori realtà calcistiche romane e del territorio organizzato dalla Vis Aurelia, di cui Marco Ceccacci è stato il primo presidente. La competizione inizierà il 6 giugno, con le gare dei gironi e si concluderà il 25 giugno con la finale. Quest'anno, la categoria che cercherà di aggiudicarsi l'ambito trofeo sarà quella degli Under 17. Uno degli elementi di innovazione è che le partite della 33esima edizione si svolgeranno su un campo sintetico di ultima generazione, anziché sul campo in terra come nelle precedenti edizioni. L'idea di Distretti Ecologici, sponsor del torneo, è quella di coinvolgere a 360° il mondo del calcio, attraversandone trasversalmente il campo professionistico, quello giovanile fino alle realtà del dilettantismo.