Da Nicole a Pernilla: a Piazza di Siena le Chiara Ferragni dell'equitazione

ROMA - La passione per l'equitazione "salta" sui social. Gli influencer del cavallo, in questi giorni, sono di casa a Piazza di Siena: basta un post o una story su Instagram per raggiungere centinaia di migliaia di persone. Filippo Bologni, carabiniere scelto di origini emiliane, è in corsa per un posto nel quartetto azzurro che venerdì, sull'Ovale all'interno di Villa Borghese, disputerà la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, uno degli appuntamenti più attesi del concorso internazionale. Filippo, sei volte campione italiano, vincitore di due medaglie europee ma con "ancora tanti obiettivi" - così recita la sua bio su Instagram - ha oltre 115 mila follower, tra una foto con i cavalli e una con la sua compagna, Gessica Notaro, passata tristemente alle cronache per l'aggressione avvenuta con l'acido compiuta dall'ex fidanzato nel 2017. Un amore nato a Fieracavalli proprio grazie alla passione per l'equitazione.