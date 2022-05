SportRiano: dal 6 al 12 giugno a Riano la festa dello Sport

L’ Amministrazione Comunale di Riano , per favorire la cultura dello Sport tra le nuove generazioni e incentivarne la pratica tra tutta la popolazione, organizzerà una settimana ricca di appuntamenti, dislocati in ogni frazione, dedicati alle discipline del territorio.

L’iniziativa SPORTRIANO vuole fungere da attrazione per i paesi confinanti ed indentificarsi come “evento di richiamo” negli anni a venire.

Al termine delle stesse verrà offerta la possibilità, ai partecipanti, di cimentarsi (nei giorni di sabato e domenica) nella pratica dando il via a “mini olimpiadi” a premi all’interno del “ Villaggio dello Sport outdoor ” che verrà allestito tra la pista polivalente e Largo Montechiara .

Il sogno è che Riano diventi “la Casa dello Sport” e che per il paese, a lungo additato come “dormitorio”, si possa aprire una florida stagione di rinascita sotto il punto di vista sportivo. Per costruire una nuova idea di società più equa e giusta, bisogna necessariamente coltivare i valori dell’inclusione, del rispetto reciproco e della condivisione che sono indissolubilmente connessi alla pratica sportiva.