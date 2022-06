Grazie alla Lazio, Roma è per un giorno capitale dello sport europeo

Domenica 5 giugno lo “Sport System” europeo si ritroverà a Roma attorno alle insegne biancocelesti. Le principali Polisportive Europee della “European Multisport Club Association – EMCA” (www.multisportclubs.eu) saranno ospiti della Società Sportiva Lazio – che presiede l’Associazione – per fare il punto sugli oltre 30 progetti realizzati nell’ultimo quinquennio nel quadro del programma Erasmus Plus Sport della Commissione Europea e per programmarne di nuovi.

In agenda progetti di inclusione sociale, di promozione di stili di vita sani, di integrazione della disabilità attraverso lo sport. Ed ambiti nuovi di collaborazione per la Lazio con club di grande prestigio internazionale come il portoghese Sporting Lisbona, o il greco Olympiakos del Pireo, il tedesco Bayer Leverkusen, la serba Stella Rossa di Belgrado, l’ungherese Ferencvaros di Budapest, il bulgaro Levski di Sofia, l’inglese Everton di Liverpool, il ceco Bohemians di Praga, il polacco Wisla di Cracovia, il danese Aalborg.

Particolarmente significativa sarà la partecipazione di un grande club cui la Lazio deve la genesi del movimento calcistico. Sarà a Roma per l’assemblea delle Polisportive Philippe Boudillon, il Presidente di quel Racing club di Parigi che attraverso il socio Bruto Seghettini portò il primo pallone ai nove fondatori a pochi metri da Piazza della Libertà, nella prima sede di Via Valadier. Sarà la prima volta che il Racing sarà presente ad un evento organizzato dalla Lazio da quel gennaio all’alba del 1900 …. Momenti evocativi, solide radici, una linfa sempre nuova per un movimento che ha superato i 120 anni di vita.

L’assemblea sarà anche l’occasione per la firma di un accordo di partenariato fra il Comitato Olimpico Europeo e la Associazione delle Polisportive europee per la promozione dello “sport per tutti”, valorizzando tutte le discipline e i peculiari talenti di ogni persona che si avvicina all’attività fisica. L’Assemblea si terrà il giorno domenica 5 giugno dalle 9.30 alle 13.30 presso il Palazzo delle Federazioni Sportive, Viale Tiziano, 74, Roma. Saranno presenti in rappresentanza del sodalizio biancoceleste il Vice Presidente Vicario della S.S. Lazio (e Presidente dell’EMCA) Federico Eichberg e la Presidente della Fondazione S.S.Lazio1900 Gabriella Bascelli.