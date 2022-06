Il Cus Cagliari festeggia 75 anni

Un festival per promuovere lo sport, la cultura e la socialità, e con l’occasione celebrare i 75 anni dalla fondazione del Centro Universitario Sportivo di Cagliari, punto di riferimento indiscusso per gli studenti della Sardegna. Ieri, presso la Cittadella Sportiva “Sa Duchessa”, è stata inaugurata “AteneiKa – Sport, Music & You”, manifestazione che fino al 12 giugno prossimo coinvolgerà 1400 studenti dell’Università di Cagliari e 20 artisti.

75 ANNI DI SPORT E CULTURA - L’evento è stato aperto con le celebrazioni per i 75 anni del CUS Cagliari, a cui hanno partecipato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, la vice Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Zedda, il Presidente del CUS Cagliari, Marco Meloni, il Magnifico Rettore, Francesco Mola, e il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A. Vito Cozzoli. «I 75 anni del CUS Cagliari sono un traguardo prestigioso che merita di essere festeggiato, raccontato, ma anche preservato e tutelato", ha sottolineato Vito Cozzoli, consegnando al presidente Meloni una targa celebrativa. "E’ un pezzo di storia di straordinaria importanza per la città di Cagliari, per una meravigliosa Regione come la Sardegna, e quindi un bene prezioso per tutto il nostro Paese - ha continuato Cozzoli -. Il binomio formazione-sport è fondamentale per gli studenti. Il lavoro svolto e l'impegno profuso dal Presidente del CUS Cagliari, Marco Meloni, è encomiabile. Un sentito grazie a lui e a tutti gli studenti. In bocca al lupo per il futuro e ancora tanti auguri!».