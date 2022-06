Il Bambino Gesù:  «Grazie Roma ci stai vicino»

ROMA - «I volontari diventano un imprescindibile supporto al sistema assistenziale, seguono i pazienti e i loro genitori in ogni difficoltà pratica, monitorando le varie esigenze attivandosi per soddisfarle». Luca Benigni, presidente dell’Associazione Bambino Gesù Onlus, fa il punto della situazione dopo mesi molto complicati dal punto di vista organizzativo: «L’Associazione non ha mai interrotto le attività a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie, nonostante le limitazioni dovute alla Pandemia da Covid 19». Benigni ha da poco chiuso un accordo con “Aeterna Design”, che tramite la vendita di oggetti di design realizzati con i sampietrini romani e marchiati AS Roma, ha devoluto all’Associazione parte del ricavato dalle vendite della “lampada 1927 Magica”: «Siamo sempre alla ricerca di aziende che vogliano supportare in modo costante la nostra attività. Ed è per questo che ringraziamo “Aeterna Design” per averci scelto in questa operazione così affascinante. Le loro donazioni saranno finalizzate a sostenere il progetto - Prima Accoglienza dei Profughi di guerra Ucraini. Le famiglie che scappano dalla guerra, arrivano in ospedale sprovviste dei beni di prima necessità, bisogna quindi provvedere all’acquisto di ogni genere per rendere il ricovero il più dignitoso possibile». Ma non è mai venuto meno nemmeno il supporto da parte dell’AS Roma: «Abbiamo avuto modo di fare sinergia con AS Roma. In questo la società giallorossa è davvero molto attenta e non possiamo che ringraziarla per l’attenzione che ci dimostra in più di un’occasione». Tante le iniziative che presto vedranno la luce. Con un occhio al presente, ma con la voglia di guardare con ambizione anche al futuro.