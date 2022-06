Super High School Cup, che emozioni a Milano!

MILANO - Per chi pensa che dentro la frase ci sia uno slogan e non una verità, possono bastare le foto: guardate quelle che vi rimandano a Manzoni-Vittorini, la finale. Ora qualcuno si chiederà ancora: la finale? Ma sì, la finale del Super High School Cup, un gigantesco intreccio cultural-emozionale scatenato da chi ha avuto l’idea di mettere a confronto otto Licei milanesi (Agnesi, Manzoni, Vittorini, Vittorio Veneto, Tito Livio, Severi Correnti, Moreschi e Leonardo Da Vinci), farli sfidare ed arrivare ad una finale nella quale la coreografia era da grande stadio. Gioco da ragazzi si direbbe, e infatti sono stati proprio loro - guidati da Ludovico Lombardo, che ha emesso pure il triplice fischio della manifestazione, arbitrando la finale - a mettere su questa Champions alla Milanese, sfide all’«ok corral» dentro una rivalità un po’ «Classica» e un po’ «Scientifica», perché si sa come vanno certe cose a quell’età. Però è stato bello, altro che «nemo proheta in patria», e quando Manzoni e Vittorini sono scese in campo al «Robustelli», c’erano i cori, gli striscioni, gli sfottò e pure qualcuno a torso nudo. L’ha vinta il «Vittorini», ai calci di rigore. E qui già pensano alla prossima edizione: repetita juvant.