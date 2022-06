Borracce personalizzate? Ci pensa Gift Campaign

Il mondo dei gadget non conosce davvero confini. Per quanto riguarda la comunicazione o il marketing aziendale, i gadget personalizzati rappresentano uno strumento più che efficace all’interno di una più ampia strategia comunicativa. Svolgono infatti un importante ruolo per una promozione efficace, di lungo periodo, in grado anche di rafforzare la brand awareness e avvicinare all’azienda dipendenti, clienti e partner. Per rafforzare la propria identità, le aziende spesso regalano a dipendenti o clienti dei prodotti personalizzati con il proprio logo, immagini o claim. Negli ultimi anni c’è stato un boom di persone che si sono iscritte in palestra o hanno iniziato a fare sport per seguire uno stile di vita più sano, ragion per cui le borracce personalizzate sono diventate un regalo pubblicitario sempre più popolare e molto apprezzato. Le aziende che approfittano di questa tendenza e regalano borracce pubblicitarie con il loro logo aumenteranno di sicuro la loro visibilità. Sono il regalo perfetto da offrire in occasione di eventi sportivi in cui i partecipanti potranno utilizzarle. Inoltre le borracce sono diventate un gadget imprescindibile anche in altri contesti, come negli uffici o nelle scuole, per permettere ad ogni impiegato o studente di avere la propria borraccia personalizzata con il logo dell'impresa i della scuola. In questo modo si evita di utilizzare le bottigliette di plastica usa e getta dannose per l’ambiente. Gift Campaign rappresenta una scelta più che azzeccata per tutto ciò che riguarda i gadget aziendali personalizzabili, ovviamente anche le borracce. L’azienda offre un gran numero di proposte per i gusti e le esigenze più disparate, partendo dai modelli più semplici fino ad arrivare a quelli Alu Sport dotati di cannuccia, ai Wood Print con trama in legno, ai modelli in acciaio inox e a quelli termici. È possibile scegliere delle borracce in vetro, in plastica riciclata e addirittura alcune pieghevoli o con custodia in neoprene. Un altro prodotto particolare che è possibile trovare sul sito sono le comode borracce shaker con multiscomparto, perfette per creare bevande proteiche ed energetiche. Come se non bastasse la scelta diventa ancora più variegata grazie alla possibilità di optare tra un grandissimo numero di colori differenti. Gift Campaign, Società di e-commerce che vende articoli e gadget adatti per ogni occasione, nata in Spagna nel 2012 è oggi una delle realtà più importanti del settore.