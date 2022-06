Caldo e astenia? Alcuni utili consigli per affrontarli al meglio

Con l'arrivo del caldo può capitare di sentirsi più stanchi e affaticati del solito. Ecco alcuni consigli per combattere la debolezza da caldo Perché con l’arrivo del caldo ci sentiamo più stanchi? Durante i cambi di stagione e, con l’arrivo del grande caldo, può capitare di accusare maggiore stanchezza, ansia e mancanza di energia. Questo accade perché, con l’aumentare della sudorazione, si verifica una perdita importante di sali minerali, che può favorire la disidratazione, situazione che può diventare pericolosa soprattutto nei soggetti più deboli come bambini e anziani. È possibile combattere la debolezza da caldo? Quando fa molto caldo, diventa essenziale mantenere un adeguato stato di idratazione del proprio organismo. Se non si presta la giusta attenzione, infatti, si può andare incontro a una serie di sintomi fastidiosi tra cui l’astenia, cioè un senso di stanchezza generalizzata, che può essere accompagnata da altri malesseri come dolori articolari e muscolari, sonnolenza, mancanza di concentrazione, e altri ancora. La chiave per non arrivare a questo punto è semplice: bere molto. Si parla di un range tra 1,5 e 2,5 litri di liquidi al giorno, dove per liquidi si deve intendere principalmente l’acqua, mentre vanno assolutamente limitate le bevande ricche di zuccheri semplici come ad esempio i succhi di frutta, le bibite gassate e i the freddi confezionati.

Quando fa caldo si ha meno appetito?

Un’altra conseguenza del caldo intenso è l’inappetenza, che colpisce spesso adulti e bambini e che, se sottovalutata, può causare vertigini, debolezza e disidratazione, con un evidente squilibrio elettrolitico che può portare anche a svenimenti.

Saltare i pasti per via di questa sensazione, non è mai la soluzione corretta. Gli esperti consigliano di ridurre le porzioni e prediligere alimenti freschi come frutta e verdura di stagione, ricchi di vitamine e minerali fondamentali per il fabbisogno quotidiano.

Se l’alimentazione non basta

