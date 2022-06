GreenJim: arriva la startup che unisce fitness, tech e green

L’ allenamento ? Dove voglio, quando voglio, come voglio e con chi voglio, anche da solo, con o senza personal trainer: adesso si può. Il lavoro non ti dà tregua? L’aereo o il treno hanno fatto ritardo? Hai tempi stretti che non ti consentono di passare/andare al tuo club-circolo? Nessun problema, dal prossimo autunno aumenteranno in maniera esponenziale le possibilità di allenarsi a portata di clic a due passi da dove ti trovi, che sia casa, ufficio, vacanza, in Italia o anche all’estero. Alla fine, il concetto è quello dello gym sharing , cui si accede come per prenotare un monopattino, una bici o un’auto in car sharing. Sarà sufficiente avere a disposizione l’app giusta nel momento giusto, per accedere al mondo nuovo. Quello di una digitalizzazione al servizio delle persone e del loro benessere che coincide quasi sistematicamente con il tempo libero, messo sempre più a rischio dai ritmi insostenibili della vita di oggi.

Fitness, benessere e business

E l’app giusta, nella fattispecie, corrisponde alla startup innovativa, rigorosamente italiana, di GreenJim. L’ennesima dimostrazione di come il fitness non smetta mai di evolversi, ma essendo connesso con i bisogni della gente comune e con il progresso tecnologico di cui siamo ormai parte integrante, è in continuo movimento. Movimento nel cambiamento, perché in parallelo si evolvono, migliorano le tecniche di allenamento sempre più avanzate, complete, moderne. Ecco, GreenJim, la startup, ideata e realizzata dal fondatore Claudio D’Alessio, figlio di Gigi, è partita proprio dall’analisi di un settore che pur cambiando, rimane ancorato a un business model vecchio di 30 anni. Che il fitness dalle spiagge e dalle palestre americane sia arrivato in Europa con i suoi tempi, è cosa nota. Dai primi body builder di allora, al funzionale avanzato di oggi, di strada se n’è fatta tanta. Al punto che ora il giro d’affari, solo in Italia, del settore, supera i 10 miliardi di euro, che diventano 26,3 in Europa, addirittura meglio dei 23,3 degli Stati Uniti. E la frequentazione, certificata, nelle palestre-circoli di tutta italia supera i 20 milioni di “praticanti”. Numeri che generano una crescita del business di settore del 6,4%, quasi il doppio rispetto alla crescita economica globale. Un autentico popolo, davvero, quello della gente comune. Che si inventa il suo sport, la sua razione di movimento ogni giorno, una sorta di Olimpiade del quotidiano. E che nel suo universo si è fatta industria. E oggi in GreenJim può trovare la prima catena al mondo di fitness club che offre servizi innovativi grazie all’utilizzo di dispositivi digitali. Insomma, parliamo del primo format di settore completamente automatizzato, senza bisogno di personale esterno che non sia quello che si occupa delle pulizie.

Digitalizzazione e servizi per tutti

Già, numero pazzeschi: ma quanti sono coloro i quali rinunciano per motivi di organizzazione, di tempo, di possibilità pratica di ritagliarsi uno spazio per sé stessi perché costretti a seguire il bellissimo rituale della palestra-circolo con le sue distanze, i suoi luoghi e i suoi tempi? «La mission di GreenJim - spiega D’Alessio - è proprio quella di andare ad automatizzare e quindi semplificare un settore che, nonostante il successo che continua ad avere, sotto molti aspetti è rimasto fermo ad un certo standard organizzativo, che funziona, sicuramente e va rispettato. Ma che può anche essere migliorato, ottimizzato. Il risultato vuole essere il tentativo di costruire un’industria 4.0 nel segmento fitness seguendo un business model innovativo. I nostri club saranno distribuiti a lotti da 10/15 unità per quartiere nei principali centri urbani; università, spazi coworking e persino grandi aziende. Si tratta di un format pensato poi per essere esportato con facilità in tutto il mondo». Il business model è quello del franchising e dopo l'apertura delle prime unità a ottobre tra Roma, Milano e Napoli, sono già in cantiere oltre 50 "affiliazioni" per l'inizio del 2023.

Cosa offrono le strutture

L’obiettivo di GreenJim è quello di realizzare sale dove praticare sport, interamente dedicata a uno o (a scelta) più utenti rispettando i tre pilastri del progetto. E cioè privacy-sicurezza (con videosorveglianza e assistenza da remoto h24), sostenibilità con l’utilizzo di materiali ecosostenibili ed innovazione che si esalta grazie all’utilizzo di una nanotecnologia cosiddetta ad Albero in grado di abbattere agenti inquinanti e virali presenti nell’aria e di conseguenza garantirne una qualità nettamente superiore rispetto ad esempio a un work out all’aperto. Parliamo di spazi che varieranno da 130 a 160 mq, a seconda del numero degli ambienti dotati di macchinari esclusivi Technogym, persona trainer su appuntamento, wifi, iOS e Android app, caffè zone, demotica, controllo a distanza, apertura e chiusura digitale, spogliatoio privato, musica e tv al plasma. Insomma, il meglio per un’esclusività che non esclude l’accessibilità.

Come funziona

Ma come funziona GreenJim? Semplice, intuitivo, quasi banale: si scarica la GreenJim App sullo smartphone (o sul device che volete), un interfaccia intuitiva che consentirà di geolocalizzare la sala gym più vicina e di prenotarla da soli, in compagnia, eventualmente anche in gruppo con o senza un personal trainer. Alla sala gym si acederà attraverso un sistema di access code gestito dalla domotica di Green Jim. Che consentirà anche di gestire ogni funzione, anche esse automatizzate, tipo musica, luci, temperatura, video e distributori prodotti energetici. Con la GreenJim App si gestirà ogni servizio offerto, dalla registrazione al pagamento, dalla prenotazione alla appunto gestione automatizzata della sala. Non manca il Customare care dedicato con un live chat disponibile per rispondere a ogni esigenza degli utenti. Le tariffe di ingresso - ancora in definizione - varieranno da 12 ai 15 euro a seconda se si richiede l'intervento del person trainer e il costo si riferisce ai 60 minuti dell'allenamento-lezione, con possibilità di accesso 15 minuti prima e altri 30 minuti per la doccia.

Obiettivo giovani e person trainer

Una delle tante mission del progetto GreenJim riguarda i giovani. «Il rapporto odierno tra i nativi digitali e lo sport è obsoleto - spiega sempre D’Alessio -. L’enorme sviluppo tecnologico fa sì che la maggior parte dei giovani, soprattutto tra gli adolescenti, abbandonino le attività sportive. Ecco, uno dei miei sogni è quello di contribuire a far riavvicinare o portare molti giovani allo sport, offrendo loro una soluzione innovativa, facile, moderna e accessibile dal punto di vista economico». Altro tasto delicato, quello dei personal trainer: «In Italia - conclude il fondatore di GreenJim - ci sono circa 120mila personal trainer, oltre il 70% di questi professionisti, che svolgono numerose lezioni private. I centri fitness nei quali operano li obbligano a restituire circa il 30% delle loro revenue e il più delle volte anche a pagare un abbonamento per lo sfruttamento della sala. Grazie a GreenJim i personal trainer non avranno più questo problema, potranno operare in maniera autonoma e soprattutto gratis in tutti i nostri centri in base alle aperture. Inoltre, la nostra app avrà una sezione dedicata a loro, garantendogli un free access per tutti i fitness club e la possibilità di aggiornare il loro calendario settimanale». Un programma ambizioso, ma dai contenuti molto interessanti. «Con GreenJim puntiamo a imporci nello scenario internazionale occupando una fetta di mercato che a oggi sembra non possedere più le caratteristiche richieste dagli utenti». L'allenamento? Dove vuoi, quando vuoi, come e con chi vuoi.