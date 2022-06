Barriere architettoniche e disabilità intellettive: convegno al Salone d’Onore del CONI

“Seicentomila persone tra Spettro dell’autismo e Sindrome di Asperger, quattrocentomila tra persone down e con iposensibilità o ipersensibilità. Il problema delle barriere architettoniche per i disabili intellettivi riguarda una fascia importante della popolazione. Eppure, dal punto di vista legislativo ancora nessun intervento in materia”, spiega l’architetto Fabio Bugli, Presidente del Comitato Scientifico della SCAIS (Società Consulenza e Assistenza Impiantistica Sportiva), Benemerita del CONI.