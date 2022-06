Ceccagnoli e Nappi re dei giornalisti

Oltre 50 giornalisti-tennisti hanno partecipato ai campionati italiani di categoria, organizzati dall’AGIT sui campi del T.C. Castiglione della Pescaia. Nei singolari maschili hanno prevalso Riccardo Ceccagnoli (assoluto), Guglielmo Nappi (over 50), Ugo Peretti (over 60) e Delfino Giroldini (over 70). Nel femminile Eleonora Pellegrini De Vera ha vinto singolare e doppio (con Paola Occhipinti). Due vittorie nei doppi per Antonello Valentini con Ceccagnoli (assoluto) e con Paolo Occhipinti (super-gentlemen). Doppio misto a Nappi-Romana Ranucci.