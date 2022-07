La pugna e la pipa - Un mondiale per sempre

La caratteristica principale di “MUNDIAL 82 -LA PUGNA E LA PIPA” è che niente di quello che Pilloni e Santonastaso raccontano è frutto di divagazioni fantasiose né tantomeno romanzate. I Mondiali di Calcio di Spagna del 1982 sono stati un'avventura che ha segnato un'intera generazione: ancora oggi ci si divide in quelli che c'erano e quelli che non c'erano, quelli che quella avventura l'hanno vissuta e quelli che se la fanno raccontare. Da Pilloni e Santonastaso, appunto, e con le parole e le immagini di allora.

Lo spettacolo è ispirato al libro “Dov’è la vittoria” di Vittorio Sermonti. Scritto con una fedeltà assoluta ai testi di allora, recitato come una partita di calcio veloce e senza tregua, messo in scena con lo sguardo commosso di chi c'era, “Mundial 82 – La pugna e la pipa” ha come veri protagonisti i calciatori di quella squadra, il loro Mister, Enzo Bearzot e l'allora Presidente Pertini, le cui gesta rivivono nelle parole appassionate dei due “calciattori” Pilloni e Santonastaso.