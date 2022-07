Il Corriere dello Sport piange Vanni Lòriga

All’età di 95 anni si è spento oggi a Roma Vanni Lòriga, per venticinque anni illustre e storica firma del Corriere dello Sport, massimo esperto di atletica, da cui si congedò andando in pensione nel 1992. Giovanni Maria Lòriga era nato a Isili, in Sardegna, il 2 marzo del 1927, dove il padre militare svolgeva servizio. Lui invece si sarebbe congedato nel 1967 dalle Forze Armate con il grado di maggiore, per accettare l’offerta dell’allora direttore Antonio Ghirelli, di seguire l’atletica per il nostro giornale.