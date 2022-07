La Partita del Cuore su Rai Due il 7 settembre alle 21.15

La posta in gioco è altissima: il ricavato della Partita del Cuore, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e dell'sms solidale 45527, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

Hanno già confermato la loro presenza GIANNI MORANDI, FRANCESCO TOTTI, ENRICO RUGGERI, BOB SINCLAR, FABIO ARU, MARCO MELANDRI, MARCO SIMONE E DJ RINGO.

L’Associazione Nazionale Italiana Cantanti si costituisce nel 1987 e viene riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1996, grazie anche all’intervento del Notaio Luciano Quaggia anche se in realtà le sue radici risalgono al 1969 quando a Mogol fu chiesto di aiutare un amico ad acquistare un’ambulanza della Croce Verde. La formazione ha disputato oltre 700 partite di fronte a oltre 95 milioni di spettatori, in tutti gli stadi italiani, e ha raccolto fondi per una cifra che supera i 100 milioni di euro interamente donati».

«In un mondo sempre più fatuo ed egoista, dove il denaro diventa una qualità morale, abbiamo scelto una partnership che ci rende orgogliosi. Ci siamo schierati una volta di più a tutela dei più deboli, al fianco delle persone che hanno pochissime possibilità di far sentire la loro disperazione, la loro solitudine e la loro voce» afferma Enrico Ruggeri, Presidente della Nazionale Cantanti. «Siamo ancora una volta al servizio di una giusta causa. Ognuno di noi può fare qualcosa per questa Partita del Cuore e quindi per queste finalità. Sono figlio di una monzese ed essere qui mi fa ancora più piacere, sono orgoglioso che la Nic faccia parte di una cordata così nobile».

Titti Quaggia – Vice Presidente della “Associazione La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus” dichiara: “Dal 2005 la nostra Associazione, in collaborazione con le telefonie, opera al fianco della Nazionale Cantanti per la raccolta fondi attraverso l’sms solidale che destina di volta in volta a importanti progetti del nostro Paese. Siamo orgogliosi di scendere in campo anche questa volta per aiutare, con grande impegno, il Paese Ritrovato della cooperativa “La Meridiana” e l’Associazione Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Ringraziamenti

“La nostra Cooperativa – spiega Roberto Mauri, Presidente de La Meridiana – è impegnata sul territorio da oltre 45 anni. Abbiamo costruito strutture, attivato servizi e dato vita a progetti innovativi che rispondono a gran parte dell’esigenze di cura e di assistenza delle persone fragili. Nel 2018 abbiamo inaugurato Il Paese Ritrovato, il villaggio Alzheimer che ha dato sollievo a tante persone con demenza e alle loro famiglie. Siamo grati a Rai Per la Sostenibilità e RAI Sport che, con la 31° Partita del Cuore hanno scelto di sostenere il nostro progetto. La sfida della partita del cuore significa per noi sferrare un “colpo” all’Alzheimer. Per farlo dobbiamo sostenere il Paese Ritrovato.”

“La Nostra Associazione rappresenta l’alleanza terapeutica tra medici, famiglie, operatori sanitari impegnati da più di 40 anni nella lotta delle leucemie ed emopatie dei bambini e ragazzi in cura a Monza. Questa alleanza, spiega Giovanni Verga Presidente del Comitato Maria Letizia Verga, ci ha portato a guarire insieme oltre 2200 bambini e ragazzi e ad accoglierli con le migliori cure e la ricerca più avanzata al Centro Maria Letizia Verga. Siamo grati alla Nazionale Cantanti, alla Rai di aver deciso di partecipare alla nostra alleanza supportandoci con l’iniziativa straordinaria della Partita del Cuore per il sostegno ad uno dei più importanti progetti di ricerca clinica di cui il Comitato si fa carico ogni anno per tutti i bambini italiani.”