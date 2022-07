Raccolta e riciclo del vetro, trend in crescita

Il vetro è un materiale di larghissimo impiego che, recuperato grazie al contributo quotidiano di milioni di cittadini con la raccolta differenziata, rinasce con forme e destinazioni d’uso identiche a quelle precedenti. Secondo le ultime statistiche, ogni anno vengono prodotti in Italia circa 10 miliardi di contenitori in vetro riciclato. Ben si comprende, dunque, come il vetro rappresenti una risorsa fondamentale: ha un basso impatto sull’ambiente e, se riciclato, permette di contenere le emissioni di gas serra (CO2), di risparmiare energia e di ridurre al minimo il ricorso alle materie prime vergini.

Il rapporto CoReVe

E gli ultimi dati segnalano che oggi continuano a crescere il consumo, la raccolta e il riciclo del vetro. Sono queste le conclusioni alle quali è giunto il Rapporto annuale di CoReVe sulla raccolta e il riciclo del vetro in Italia. Nel 2021 sono state infatti 2.417.000 le tonnellate di rifiuti d’imballaggio in vetro differenziate e 2.182.858 quelle avviate al riciclo, in crescita sull’anno precedente rispettivamente dello 0,9% e dell’1,8%. Numeri che fanno seguito ai già eccellenti risultati conseguiti nel 2020, a cui si somma anche la performance relativa all’immesso al consumo degli imballaggi in vetro, giunto a 2.849.812 tonnellate. Parimenti, i dati dimostrano come sia in atto un incremento della domanda di rottame da parte delle aziende produttrici italiane. Questo aspetto ha reso necessaria l’importazione di ulteriori 210.000 tonnellate di rottame di vetro da altri Paesi europei (Austria, Francia e Germania).

L'intesa con ANCI

Per far fronte alla mancanza di rottame (elemento in grado di apportare numerosi benefici ambientali ed economici), CoReVe è dunque intervenuto per intercettare buona parte delle oltre 400.000 tonnellate che, ancora oggi, finiscono in discarica, così da evitare o comunque ridurre sensibilmente il ricorso all’importazione. Ecco dunque il lancio da parte del Consorzio e in collaborazione con ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, del più importante intervento strutturale per la raccolta differenziata del vetro degli ultimi anni, per un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro. Il piano prevede un processo che mira a supportare gli enti locali, attraverso percorsi di miglioramento sostenuti da finanziamenti in attrezzature e comunicazione, secondo una visione di lungo termine.

I bandi

Due i bandi previsti dall’accordo (uno per le regioni centro meridionali e uno per il Centro-Nord), rivolti ai Comuni convenzionati con CoReVe (7.569 nel 2021, in aumento del 2,2% sul 2020), ai quali sarà possibile aderire entro il 30 giugno 2023. I Comuni aderenti potranno accedere a un finanziamento parziale a fondo perduto erogato da CoReVe, funzionale all’acquisto di attrezzature, all’implementazione di progetti territoriali e di comunicazione a supporto della raccolta differenziata di vetro: “Stimiamo che circa 300.000 tonnellate di imballaggi in vetro non siano intercettati dalla raccolta – ha sottolineato Gianni Scotti, Presidente di CoReVe – questo è controproducente, oltre che da un punto di vista di sostenibilità ambientale, sia per i costi di smaltimento in discarica sia per i mancati introiti per i comuni, che possono invece, grazie ai nostri bandi, migliorare la raccolta e, quindi, ricevere contributi economici importanti”.