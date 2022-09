La Partita del Cuore - il 7 settembre, alle 21.15 in diretta su Rai Due

Roma, 7 settembre - Una parata di stelle impreziosisce La Partita del Cuore, il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà giunto alla sua 31ª edizione. Pecco Bagnaia, reduce da quattro vittorie consecutive nella MotoGP, primo pilota Ducati a riuscire nell’impresa, Felipe Massa, Vincent Candela, Dida, Daniele Piervincenzi, Rhove, Riki, Maurizio Ganz, Gianluca Rocchi, Matteo Bassetti, Alessandro Bandiera sono solo alcuni degli ultimi nomi confermati per La Partita del Cuore, in programma domani, mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15, all’U-Power Stadium di Monza (ex Brianteo). In campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2, in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, con la telecronaca di Alberto Rimedio, la voce della Nazionale italiana, e il commento tecnico di Daniele Adani. A condurre la serata, Simona Ventura, volto di punta di Rai 2, capace di coniugare nel migliore dei modi i momenti di sport e spettacolo. A bordocampo, Gianni Bugno e Antonio Cabrini.