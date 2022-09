Gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, mezzi militari, autopompe, simulatori di navi, battelli, unità cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi si radunano tutti insieme a Cinecittà World, anche venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 con un suggestivo ed imponente spiegamento di forze, per un evento unico in Italia.

Le Forze Armate e le Forze dell’Ordine danno vita a Viva L’Italia, manifestazione benefica giunta alla sesta edizione. Nel parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma sfileranno uomini, donne e mezzi che, senza sosta, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza.

Un’occasione unica per scoprire, da dietro le quinte, il lavoro quotidiano e le tecniche utilizzate dai Corpi che operano sul nostro territorio e nelle missioni internazionali.

Quest’anno saranno devoluti 3 euro per ogni biglietto speciale legato all’evento a Enti Assistenziali Familiari di Forze Armate e Forze dell’Ordine.

Il tema prescelto per questa edizione, è “Per la Pace”. I Corpi dello Stato si aprono al pubblico senza dimenticare i tanti atleti che fanno parte dei Gruppi Sportivi, per focalizzare le storie di uomini e donne in divisa.

La centralissima Piazza della Televisione ospiterà i mezzi di Esercito Italiano, Marina Militare, Aereonautica Militare, Arma dei Carabinieri Guardia di Finanza il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e i Vigili del Fuoco.

Lo Stato Maggiore della Difesa è lieto di partecipare, anche quest’anno, a “Viva l’Italia a Cinecittà World” l’evento a scopo benefico dedicato alla solidarietà, in una collaborazione ormai consolidata e condivisa, quest’anno a sostegno degli Enti Assistenziali Familiari Forze Armate. Un’occasione interessante anche per approfondire la conoscenza del mondo militare e delle Forze dell’Ordine.

La Guardia di Finanza sarà presente con alcune autovetture operative di recente immissione in servizio, anche a trazione elettrica, e con un battello di ultima generazione in dotazione ai sommozzatori. Nel corso dell’evento, inoltre, si terranno esibizioni delle Unità Cinofile Antidroga e sarà possibile conoscere alcuni campioni dei Gruppi Sportivi “Fiamme Gialle”. Sarà occasione, infine, per ascoltare la Banda Musicale del Corpo.

La Cinecittà Street, invece, sarà dedicata alla Polizia di Stato, presente all’evento per regalare a tutti gli ospiti un momento di spensieratezza e favorire la diffusione della cultura della legalità anche tra i più giovani. Nel corso della manifestazione, oltre agli stands espositivi con personale impegnato nella presentazione e divulgazione delle campagne di prevenzione, si potranno ammirare alcuni mezzi in uso alla Polizia Stradale - come la Lamborghini Huracan con colori d’istituto, impiegata per il trasporto organi sul territorio nazionale, e due motociclette - il Full Back del Servizio Polizia Scientifica e alcune autovetture del Museo Storico della Polizia di Stato. Inoltre, personale delle Unità cinofile e degli Artificieri eseguiranno dimostrazioni operative congiunte e la Fanfara intratterrà il pubblico con un breve concerto.

I Vigili del Fuoco saranno presenti con “Pompieropoli” dove i più piccoli potranno cimentarsi con scale, pertiche, muri e fuoco per diventare pompieri per un giorno. Ad arricchire la partecipazione ci sarà il personale SAF (speleo-alpino-fluviale) grazie al quale sarà possibile cimentarsi in arrampicate su pareti attrezzate. Per i più curiosi e appassionati saranno esposti due automezzi, uno storico e uno moderno.

“Come in un Parco, il divertimento e la sicurezza degli ospiti sono il frutto di tanto lavoro, infrastrutture, tecniche e investimenti mirati” commenta Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World “così la protezione dei cittadini è garantita dal lavoro costante di uomini e mezzi specializzati. Perciò è importante, attraverso eventi come questo, svilupparne la consapevolezza e la conoscenza”.