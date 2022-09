Premio Letterario Sportivo Invictus, vince “Il Diamante è per sempre”

Si è svolta ieri nella meravigliosa cornice di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina, la serata di premiazione del Premio Letterario Sportivo Invictus, giunto alla sua terza edizione. Dopo la lettura di oltre un centinaio di opere pubblicate nel 2021, e la presentazione della cinquina finalista avvenuta a maggio al Salone del Libro di Torino, la giuria del Premio è arrivata al verdetto finale.



A scegliere il vincitore della terza edizione è stata la giuria guidata dal campione olimpico Davide Tizzano, e composta da giornalisti sportivi del calibro di Elisabetta Caporale, Italo Cucci, Matteo Marani, Sandro Fioravanti, Stefano Bizzotto e Xavier Jacobelli, campioni e dirigenti del mondo sportivo come l'ex martellista azzurra e attuale Vice Presidente vicaria del CONI Silvia Salis, la quindici volte campionessa italiana di basket Raffaella Masciadri, il pluri olimpionico di pentathlon moderno Daniele Masala, il dirigente della Federcalcio e apprezzato autore Mauro Grimaldi, la stella del tennis Mara Santangelo e la presidentessa del Consorzio Vero Volley Monza Alessandra Marzari. Oltre ai componenti della giuria il parterre era composto da numerosi campioni sportivi del presente e del passato, come l'icona della pallavolo Manu Benelli e il capitano della Top Volley Michele Baranowicz.



Di seguito i vincitori:

Premio Invictus città’ Cisterna di Latina (5.000 euro) assegnato a Il diamante è per sempre di Mario Salvini (Terre di Mezzo);

Premio Grandi Lettori Log Up Service (1.500 euro) assegnato a Il potere della vittoria di Moris Gasparri (Salerno Editrice);

Premio Grandi lettori STI srl (1.500 euro) assegnato a Roger Federer è esistito davvero di Emanuele Atturo (66thand2nd);

Premio Guerin Sportivo (500 euro) assegnato a C’era una volta San Siro di Gianfelice Facchetti (Piemme).



Questa la motivazione espressa dalla Giuria nell’assegnare le preferenze:

“C’è un libro da scrivania, c’è il libro da comodino, c’è il libro della passione: questa tornata di Invictus si è imbattuta in piacevoli realtà. Il libro da comodino è IL DIAMANTE È PER SEMPRE. DIECI STORIE PER INNAMORARSI DEL BASEBALL di Mario Salvini. Una serie di racconti su uno sport che per molti è passione fortissima, per altri è curiosità inesausta, e tuttavia una serie di vicende umanizzate che fanno tornare la voglia di saperne di più. Magari di tornare indietro al vecchio “occhio alla palla!”

“Il libro da scrivania è IL POTERE DELLA VITTORIA. DAGLI AGONI OMERICI AGLI SPORT GLOBALI di MORIS GASPARRI. Utile al curioso ma soprattutto al narratore, che ha bisogno di trovare spunti storici interessanti e al tempo stesso richiami omerici.

Esemplare la ricostruzione di uno sportivo diventato secondo moda mito vivente: in “ROGER FEDERER È ESISTITO DAVVERO”, Emanuele Atturo ha affidato il personaggio all’Olimpo dei grandi senza bisogno di ulteriori confronti con Nadal e Djokovic.

Il libro della passione infine è Non solo San Siro, che contiene “ossimori contrastanti da sempre”, nel ricordo di Giacinto Facchetti che ha dato al calcio quello che nessun altro aveva dato prima di lui in una straordinaria combinazione di fisico, tecnica, sensibilità e intelligenza.