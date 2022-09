Expo per lo sport: a Milano il weekend all’insegna dello sport all’aria aperta

Una grande festa dello sport nel cuore di Milano. Oggi e domani Parco Sempione ospita Expo per lo Sport, ottava edizione dell’evento dedicato alla promozione della pratica sportiva giovanile coinvolgendo migliaia di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. La manifestazione, organizzata in collaborazione con Autogrill e Fondazione Humanitas per la Ricerca, ha visto la partecipazione soltanto nella prima giornata di circa 10mila persone, di cui 7.000 giovani che si sono potuti cimentare con 35 discipline sportive diverse nella maxi area sportiva da 10mila metri quadri allestita in uno dei luoghi più suggestivi di Milano. Dal tennis tavolo al badminton, dal pattinaggio artistico alla scherma, passando dall’arrampicata al calcio con allenamenti congiunti e tornei delle formazioni giovanili di Milan e Inter.

Ormai divenuto un appuntamento fisso nel panorama degli eventi sportivi di Milano, Expo per lo Sport, che durante la settimana ha ospitato anche convegni a tema sportivo organizzati in collaborazione con le Università, ha come scopo la diffusione dei valori e dei principi autentici dello sport quali l’inclusione, la condivisione e il rispetto reciproco. “Siamo molto soddisfatti di come ha risposto la città – ha spiegato Marco Fichera, organizzatore dell’evento e presidente del comitato organizzatore dei mondiali di scherma che si terranno a Milano il prossimo anno, nonché medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 –. A causa della pandemia, molti ragazzi hanno abbandonato la pratica sportiva, noi oggi abbiamo restituito loro il piacere di divertirsi all’aperto. Fare sport è importantissimo per tutti i benefici che comporta a livello psico-fisico”.

L’area dedicata alla scherma ha ospitato due testimonial d’eccezione: Federico Vismara, campione europeo assoluto e vicecampione del mondo assoluto spada maschile a squadre 2022, e Federica Isola, Medaglia di bronzo Olimpiadi di Tokyo2020 spada femminile a squadre, vicecampionessa europea e mondiale spada femminile a squadre 2022. Soddisfatta anche l’assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del comune di Milano Martina Riva: “La città non può che ringraziare manifestazioni come Expo per lo Sport. Dobbiamo continuare a lavorare per eventi come questi, che permettono ai bambini di poter provare diverse discipline nello stesso giorno. Non possiamo occuparci di abbandono scolastico senza occuparci di abbandono sportivo: le due cose vanno di pari passo”. Domenica il gran finale, con l’accesso all’area di Parco Sempione che sarà – come nella prima giornata di Expo per lo Sport – gratuito.