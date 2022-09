Expo per lo Sport, i medagliati della scherma Vismara e Isola in pedana: “I Mondiali a Milano? Un sogno”

MILANO - Federico e Federica, divisi da una lettera ma uniti da un sogno che sarà realtà: disputare i Mondiali in casa, che per il milanese Federico Vismara è davvero in casa. Vismara, campione europeo e vicecampione del mondo nella spada maschile, e Federica Isola, bronzo all'Olimpiade di Tokyo e vicecampionessa europea e mondiale nella spada femminile a squadre, accolti da Marco Fichera (che del comitato organizzatore dei Mondiali di Milano 2023 è il presidente) sono stati tra gli ospiti più attesi dell'ottava edizione di Expo per lo Sport, evento in corso a Parco Sempione e che ha ospitato un'esibizione di scherma - che ha visto protagonisti anche atleti paralimpici - davanti a centinaia di persone che si sono fermate nell'area dedicata a questa disciplina per ammirare da vicino i campioni in pedana. «Per me, che sono milanese, è bellissimo poter fare sport all'interno di un'area così iconica della città come Parco Sempione - dice Vismara -. Sto vivendo un antipasto di quelli che saranno i Mondiali: sarà un'enorme emozione poter competere davanti alla famiglia e agli amici. Non vedo l'ora di gareggiare, anche perché i Mondiali metteranno in palio i posti all'Olimpiade». A Federica Isola, nata a Vercelli, capita invece di allenarsi a Milano: «I Mondiali in casa li ho già disputati, a livello Under 20 a Verona, e già questo mi emozionò. A Milano sarà ancora più bello vedere i miei genitori e i miei amici tifare per me». Sul braccio, Federica si è tatuata i cinque cerchi olimpici, e a Tokyo si è già messa al collo una medaglia: il bis a Parigi passa per Milano, una città che con eventi come Expo per lo Sport si prepara per i Giochi, quelli invernali del 2026.