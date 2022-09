Expo per lo Sport 2022: a Parco Sempione un weekend da record

Un’Olimpiade in un parco. L’ottava edizione di Expo per lo Sport, evento dedicato alla promozione dello sport giovanile, in collaborazione con Autogrill e Fondazione Humanitas per la Ricerca, si è chiusa con numeri da record. Sono state ben 20mila le persone che nei due giorni di Expo per lo Sport hanno riempito Parco Sempione di sorrisi ed entusiasmo: un dato che, confrontato con le 15mila presenze di un anno fa, testimonia l’importanza assunta da Expo per lo Sport nel panorama degli eventi sportivi a Milano. Passeggiando per le aree allestite attorno all’Arena Civica, si è potuto vivere lo sport a 360 gradi. Ben 35 le discipline presenti: in pochi minuti, un bambino è passato dal pallone da calcio a quello da pallavolo, dalla pedana per la scherma ai pattini a rotelle. Ma Expo per lo Sport, caratterizzato anche da un calendario di convegni organizzati con le Università partner dell’evento, è stato soprattutto un mezzo di riscoperta dei valori sportivi, dell’inclusione – con la presenza di atleti paralimpici che hanno raccontato le loro storie – e del divertimento, e ha chiuso una settimana in cui lo sport è arrivato anche nelle periferie, con le Summer School (centri estivi gratuiti per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni) che hanno permesso a 500 giovani di poter praticare sport in giornate che precedono il ritorno sui banchi di scuola. Expo per lo Sport è stato un evento dedicato ai bambini, ma che ha ovviamente coinvolto genitori e persino i nonni: un’occasione, quindi, per rafforzare l’unione familiare. La raccolta fondi, promossa insieme ad Autogrill, a favore di AYA (Adolescents and Young Adults), un percorso clinico, psicosociale e di ricerca attivo nell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas per i pazienti oncologici dai 16 ai 39 anni, proseguirà fino all’8 ottobre presso 200 punti vendita in tutto il territorio italiano. «Si chiude oggi un’edizione esaltante di Expo per lo Sport – ha spiegato Nicola Schena, organizzatore della manifestazione –. Expo per lo Sport non si è mai fermato e, in questi due anni di pandemia, ha aggiunto un obiettivo a quelli già fissati: favorire il recupero dell’attività all’aperto, dei principi autentici dello sport e della socializzazione, valori che in questo periodo abbiamo rischiato di perdere. Vedere così tanti bambini praticare diverse discipline nella stessa giornata è stato bellissimo perché è giusto offrire più opportunità alle nuove generazioni, che sono il presente ma soprattutto il futuro».