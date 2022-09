Punta Ala Polo Cup, che show la sfilata dei cavalli alla marina

Ora che sono arrivati i cavalli, lo spettacolo della Punta Ala Polo Cup può finalmente iniziare. Alla vigilia delle prime partite, in programma domani - giovedì 15 settembre - sul campo del Centro Ippico Punta Ala rimesso a nuovo per la competizione che farà da apripista agli Europei femminili del 2023, i protagonisti hanno sfilato per la marina di Punta Ala. Uno spettacolo di cavalli, ma anche di auto d'epoca, a cui ha partecipato anche la banda musicale della città di Grosseto. Particolarmente emozionato il sindaco di Castiglione della Pescaia (di cui Punta Ala è frazione), Elena Nappi. «Quella di oggi è una giornata di festa non solo per le istituzioni ma per tutte le persone – spiega –. Sono cresciuta a Punta Ala quando negli anni Novanta il polo andava per la maggiore, quindi ho questo grande ricordo di un evento così importante che coinvolgeva tutta la frazione e tutta la comunità, non soltanto quella di Punta Ala, ma di tutto il capoluogo. Avere di nuovo questa energia in un momento di rinascita è bellissimo, e per questo devo dire grazie a imprenditori e amanti del polo come Gaia Bulgari. Supporteremo il polo e tutti gli altri progetti, affinché si possa avere una Punta Ala viva 365 giorni l'anno».