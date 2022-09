Alessandro Onorato: "Ogni volta che Roma ospita un grande evento lascia il segno"

Onorato (Ass. Sport Roma) Roma tra le due città europee per grandi eventi, chi viene resta a bocca aperta: " L’anno prossimo batteremo ogni record con grandi novità. Gualtieri segue in prima persona dossier stadio della Roma che sta andando avanti bene e speditamente. Flaminio alla Lazio? E’ tutto nelle mani di Lotito.”

Alessandro Onorato assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale intervistato dall’emittente radiofonica New Sound Level ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Roma grande capitale europea dello Sport? Solo questa settimana appena finita gli open di golf, i campionati del mondo di equitazione ai Pratoni del Vivaro, l’open day di sport a Ostia, il Corri Roma a Piazza del Popolo, ovunque ci giriamo c’è un’iniziativa di carattere sportivo di base o internazionale. L’anno prossimo avremo la Ryder Cup, nel 2024 gli Europei di Atletica Leggera. Passando per i mondiali di skate, il circuito internazionale di padel, le iniziative che avevamo già come gli Internazionali di Tennis che hanno battuto ogni record e che il prossimo anno raddoppieranno i giorni, Roma è sicuramente una delle due città in Europa per grandi eventi”

“Ogni volta che Roma ospita un grande evento lascia il segno e chiunque arriva da fuori rimane a bocca aperta. Questo vale per lo sport, la moda, per i grandi eventi culturali. Con il sindaco Gualtieri avevamo chiaro che c’erano dei risultati che si potevano raggiungere subito. In questi mesi noi abbiamo semplicemente sostituito i no con i sì. In passato lo sport era dire no in maniera pregiudiziale. Noi vogliamo fare in modo che la positività, lo sport, la bellezza, l’aggregazione, la cultura, la musica, invadano la città dalla periferia al centro e dal centro alla periferia. Perchè queste possono essere le leve per generare una Roma più moderna. Qua da almeno 25 anni ci eravamo abituati che siccome avevamo il Colosseo andava bene così. Non può andare bene così, il mercato è molto competitivo e Roma era uscita delle 8 città principali del mondo. Io credo che sia immediatamente tornata. A Roma nei prossimi 5 anni cambierà volto, nei prossimi tre apriranno tutti i principali marchi di Hotel 5 stelle lusso che non c’erano: Four Seasons, Mandarin, Six Sences, Rosewood, Nobu, Bulgari.”