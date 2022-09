Roma e le università una storia di cultura

Roma è anche la capitale della cultura e dell’università. Nella Città Eterna, infatti, è davvero ampia l’offerta formativa nei confronti di chiunque voglia iniziare un percorso di studio in uno dei numerosi atenei presenti sul territorio sia pubblici (la città ne vanta ben quattro) che privati. E quella del corso di laurea è una scelta molto delicata da cui spesso si decide il futuro degli studenti. Ecco una breve guida per orientarsi al meglio.

La Sapienza

La più prestigiosa e antica università romana è ovviamente La Sapienza, uno dei principali istituti a livello europeo e mondiale. Fondato nel 1303 da Papa Bonifacio VIII, dal 1935 risiede nel grande complesso della Città Universitaria. Qui sono presenti undici facoltà (tra cui quella di Architettura, Lettere, Farmacia, Medicina, e Ingegneria) con un’offerta formativa completa strutturata in corsi di laurea triennale e magistrale, master, dottorati e corsi di specializzazione. La Sapienza è un’eccellenza tutta italiana e ha riportarlo sono anche prestigiose ricerche come quella della QS World University Rankings by Subjec che solo qualche mese fa ha incoronato l’ateneo come il migliore al mondo negli Studi Classici & Storia Antica.

Tor Vergata e Roma Tre

Il secondo ateneo romano è quello dell’Università Tor Vergata. Fondata nel 1982 e situata nell’omonimo quartiere (su un’area di oltre cinquecento ettari), questa università è progettata e sviluppata sull’esempio dei campus di matrice anglosassone. Sono sei le facoltà presenti nell’ateneo o meglio “macroaree” e sono: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. Roma Tre è invece il terzo ateneo della Capitale e conta ben 12 facoltà, più di tutti gli altri atenei romani, tra cui spiccano Architettura, Scienze politiche, Economia e Giurisprudenza.

Foro Italico

La quarta università di Roma è quella del Foro Italico. L’istituto, quasi un unicum nel suo genere, è celebre per essere rivolto esclusivamente alla formazione in ambito sportivo e sull’attività motoria. La sede è quella prestigiosa del complesso del Foro Italico, all’interno del quale sono presenti alcuni dei principali impianti sportivi cittadini e nazionali. Una motivazione non da poco per tutti gli studenti.