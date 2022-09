Federazione internazionale di medicina dello sport: Fabio Pigozzi confermato presidente

Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto a Guadalajara presidente della Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims).. Un riconoscimento all’eccellenza del lavoro portato avanti dal 2010. Confermato per la quarta volta in Messico alla guida della Federazione fondata nel 1928 e riconosciuta dal Cio dal 1952, il Professor Pigozzi , nominato nel maggio scorso alla guida di Nado Italia, è oggi il solo rappresentante italiano all’interno del Foundation Board della WADA, nonché membro della Health, Medical & Research Commission della stessa Agenzia. Pigozzi è considerato uno dei massimi esperti al mondo nel campo della medicina dello sport. Nei dodici anni alla guida della Federazione ha saputo trasformare la Fims (120 i paesi aderenti in tutto il mondo) in un’organizzazione sempre più abituata a condividere le sue strategie col Comitato Internazionale Olimpico. E proprio in parallelo con il Cio infatti, la Federazione Internazionale di Medicina dello Sport sta portando avanti un piano di ricerca e analisi della delicata politica di genere relativa alle linee di indirizzo dello sport internazionale.

"Sono orgoglioso - ha sottolineato il professor Pigozzi - per un risultato che premia innanzitutto la lunga tradizione e il valore riconosciuto alla Medicina dello Sport Italiana in tutto il mondo. Continuerò il lavoro cominciato nel 2010 - ha aggiunto - lotta al doping, ricerca e progetti per la salute degli atleti e non ultimo lo studio dello sviluppo della politica di gender nello Sport Olimpico, continueranno a essere i punti cardine di questa Federazione”. Immediato il plauso del Coni: “La conferma di Fabio Pigozzi al vertice della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport certifica l’indubbia statura del professionista e la straordinaria credibilità vantata a livello internazionale – ha sottolineato il presidente Giovanni Malagò -. Parliamo di un’eccellenza diventata punto di riferimento nel mondo, che riesce a esprimere - con rara efficacia e competenza - l’universalità del messaggio che ci caratterizza a ogni livello nell’ambito del movimento olimpico. Un orgoglio per lo sport italiano e per l’intero Paese”. Neo Segretario Generale il brasiliano Josè Kawazoe Lazzoli. Il Presidente della FMSI Casasco è stato confermato Chairman della Development Commission e membro dell’Esecutivo.