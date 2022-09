Il "Mecenate dello Sport" a Bebe Vio, ospite Jury Chechi

Il 30 settembre si rinnova un appuntamento importante per la cultura sportiva nazionale, con la celebrazione della decima edizione del Premio “ Mecenate Dello Sport – Varaldo Di Pietro ". Rappresenta ormai uno dei più importanti riconoscimenti del settore sportivo in ambito nazionale, con eco e spessore dei premiati sempre di caratura internazionale. Il premio è promosso dalla “Fondazione Varaldo Di Pietro”, presieduta dal dott. Giovanni Di Pietro , e intende dare il giusto riconoscimento a coloro che, in campo nazionale e internazionale, hanno fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e l’esaltazione dei suoi valori universali, espressi sia nella pratica delle discipline sportive sia in attività di alto valore sociale e solidale. Quest’anno il premio sarà assegnato ad una delle più straordinarie atlete e simbolo dello sport italiano e internazionale: Bebe Vio . E’ lo stesso presidente della Fondazione a spiegare lo spirito e le motivazioni alla base della scelta di premiare Bebe Vio: “Nella ricorrenza della decima edizione del nostro premio assegneremo il riconoscimento a Bebe Vio quale icona mondiale dello Sport paralimpico e figura in gradi di evocare i più alti valori dello sport che noi intendiamo celebrare. Tale scelta chiude quel cerchio ideale avviato negli anni scorsi con la prestigiosa assegnazione del “Mecenate dello Sport” a Tim Shriver, Presidente internazionale di Special Olympics, e consacra il ruolo cardine degli atleti speciali per l’affermazione dell’iInclusione nel mondo dello Sport. La cerimonia farà inoltre da vetrina all'importante iniziativa di condivisione è diffusione da parte della Fondazione del libro "The Call to Unite", scritto proprio da Tim Shriver , in cui i valori unitari rappresentati sono perfettamente consoni a quelli inclusivi oggetto del Premio attuale".

Ma, come spiega il presidente Di Pietro , c’è un’altra particolare motivazione per il premio a Bebe Vio, ed è la bellissima storia di sport e amicizia che nei mesi scorsi ha visto Bebe Vio protagonista insieme a un altro campione sportivo italiano, Martin Castrogiovanni . E’ stato infatti il noto rugbista azzurro, con la sua possente mole, ad essere al fianco di Bebe, tutti i giorni per diversi mesi, portandola in braccio e sulle spalle per consentirle di effettuare i necessari movimenti riabilitativi dopo i recenti interventi chirurgici subiti dalla campionessa. Una storia commovente che esalta anche la solidarietà quale elemento imprescindibile di forza insita nello Sport . “Una storia commovente, in cui sono racchiusi i grandi valori che fanno di questa amicizia sportiva un eccezionale esempio di vita. Bebe Vio raccoglie al meglio, nella sua figura e nella sua testimonianza la continuità e la forza di questi valori”, afferma Giovanni Di Pietro. Il Premio “Mecenate dello Sport” ha il patrocinio del CONI e dell’Ordine nazionale dei giornalisti, e anche quest'anno si svolgerà nel Salone d’Onore del CONI a Roma alla presenza di importanti ospiti del mondo dello sport. Tra questi, il campione olimpico Jury Chechi, altro straordinario simbolo dello sport italiano. La conduzione della cerimonia è affidata al giornalista di Sky Sport, Matteo Marani, e nel corso della stessa sarà premiato anche il giornalista Claudio Arrigoni, specialista nel raccontare storie ed eventi dello sport paralimpico e di Special Olympics. Il Premio rappresenta una delle tante iniziative promossa dalla Fondazione nel segno della solidarietà e dell’inclusione.

“Le attività messe in campo dalla nostra Fondazione testimoniano di un percorso ricco di iniziative - continua il presidente Giovanni Di Pietro – Certamente il “Monumento all’inclusione” dedicato a Eunice Kennedy Shriver, la fondatrice di Special Olympics, eretto nel centro della città di Latina, ha senz'altro per la sua unicità in Europa un'importanza particolare. Inoltre comincia a prendere forma, in maniera ancora embrionale, il progetto riguardo la prima esperienza italiana di imprenditoria sociale da parte di un'organizzazione no profit nel campo della disabilità. La grande catena americana "Bitty & Beau Coffee", aperta nella quasi sua totalità a maestranze diversamente abili, sta infatti valutando di estendere a livello internazionale la propria esperienza aprendo locali in tutto il mondo iniziando proprio dall' Italia e scegliendo questa Fondazione come partner prioritario”. Il presidente Giovanni Di Pietro annuncia altri programmi di azione della sua Fondazione: “Ogni nostra attività è sempre legata a specifici progetti solidali di carattere nazionale e internazionale, e chiunque può aderire e sostenere tali iniziative. La nostra Fondazione, inoltre, è parte di una rete solidale di carattere internazionale e siamo orgogliosi di essere stati inseriti nella "Shriver Society", l'esclusivo club dei principali sostenitori di Special Olympics nel mondo”.

La Fondazione

La “Fondazione Varaldo Di Pietro” ha sede a Latina ed è dedicata alla figura di Varaldo di Pietro, uomo di sport, instancabile e competente dirigente sportivo che a partire dal secondo dopoguerra è stato pioniere della moderna organizzazione di grandi eventi sportivi, specie nel ciclismo, collaborando alla organizzazione delle gare per le Olimpiadi del 1960 e avviando una amicizia e collaborazione, tra gli altri, con Francesco Moser. Si dedicò anche all’attività di dirigente sportivo nel basket e nell’atletica leggera ed è ricordato anche per il suo impegno nel sociale. Per ricordarne la memoria e l’attività, la famiglia ha voluto dedicare a Varaldo Di Pietro una Fondazione e il premio Mecenate dello Sport. Nell’albo d’oro del “Mecenate dello Sport”, Bebe Vio succede ad altre importanti personalità quali: Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy, Lavinia Biagiotti, Javier Zanetti e Piero Ferrari.