20 mila volte la parola pace e a caratteri cubitali e colorati: pace è infatti la parola presente in tutti gli alfabeti della gentilezza, compilati dai bambini per i grandi. E per gli alfabeti della gentilezza dello sport la parola più usata è stata squadra.



Sono state coinvolte oltre 700 scuole, biblioteche, Comuni e società sportive. L'alfabeto della Gentilezza, nato dall'idea della giornalista fiorentina Gaia Simonetti, nell'ambito del progetto Costruiamo Gentilezza, ha raggiunto tutte le regioni italiane ed è arrivato nel mondo fino al Giappone. "Tra le migliaia di parole gentili arrivate dai bambini con i Giochi nazionali della Gentilezza- spiega Luca Nardi, ideatore dell'iniziativa e coordinatore di Costruiamo Gentilezza - le più utilizzate, in ordine alfabetico, sono state coraggio, pace e tenerezza. Tre parole che fanno riflettere e che danno l'immagine del mondo come lo vogliono i bambini". Domani domenica 2 ottobre, in occasione della festa dei nonni, a chiusura dei Giochi della Gentilezza verrà consegnata a Firenze, dove è stato dato il via ai Giochi della Gentilezza, la maglia di ambasciatore di Gentilezza a Luciano Artusi, considerato dai bambini "un nonno gentile".