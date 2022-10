Il tuo Ospedale privato a Roma

L’attenzione per la persona e la cura della salute, a partire dalla promozione della prevenzione e dell’adozione di corretti stili di vita, per il benessere totale dell’individuo. È questo l’obiettivo del lavoro quotidiano dell’ospedale privato internazionale UPMC Salvator Mundi International Hospital, che opera a Roma dal 1951. Principio che anima anche l’evento “Sport & Friends – Salute e Sport”, che si terrà al Foro Italico il 7, 8 e 9 ottobre, al quale l’ospedale ha scelto di partecipare come partner, tra momenti conviviali, ludici, sportivi e di educazione e sensibilizzazione sanitaria.

Una regolare ed equilibrata attività fisica, accompagnata da un altrettanto adeguata alimentazione, è alla base del vivere sano e in armonia, fisica e mentale. Aiuta a combattere fattori di rischio per patologie importanti e croniche. Il Covid-19, lo smart working, la didattica a distanza per i più giovani, una maggiore sedentarietà, anche con posture scorrette, hanno determinato un consistente incremento di problemi come obesità e mal di schiena.

UPMC Salvator Mundi cosa metterà in campo in occasione del Tennis & Friends?

La struttura sanitaria romana sarà presente al Foro Italico, con il proprio stand informativo dedicato ai visitatori della manifestazione e con alcuni dei suoi specialisti della nutrizione, urologia, fisioterapia e riabilitazione, medicina e traumatologia dello sport, ortopedia.

In particolare, nella giornata del 7 ottobre, riservata alle scuole, una nutrizionista di UPMC Salvator Mundi parlerà ai ragazzi della corretta alimentazione e darà consigli su cosa e come mangiare per aiutare il fisico dello sportivo, mentre lo specialista in urologia, si focalizzerà sull’importanza della prevenzione nell’infanzia e nell’adolescenza.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre al centro ci sarà, invece, Fisioterapia e Ortopedia, con uno speciale approfondimento dedicato a “Smart working e postura”, con la possibilità, per i visitatori, di consulenze gratuite e valutazioni da parte dei fisioterapisti sul mal di schiena. Con gli ortopedici e specialisti dello Sport Medicine di UPMC Salvator Mundi, poi, non potrà mancare un salto tra le problematiche dovute a traumi sportivi, in particolare di mano, gomito e spalla, frequenti nel gioco del tennis e paddle, oggi tra i più praticati.

Gli altri servizi di UPMC Salvator Mundi International Hospital

L’ospedale privato è convenzionato con oltre 65 compagnie assicurative nazionali e internazionali. È aperto 24 ore su 24 e ha un servizio di primo soccorso per il trattamento di molteplici patologie. Sono circa 350 gli specialisti attivi pronti a fornire assistenza completa e avanzata in varie aree cliniche, mediche e chirurgiche, secondo un approccio multidisciplinare e con tecniche innovative. La struttura, di recente completamente rinnovata e dotata di tecnologie all’avanguardia, conta 82 posti letto, 4 letti di terapia intensiva e 6 di subintensiva, 6 sale operatorie, anche per chirurgia avanzata, mininvasiva e robotica, diagnostica strumentale, reparto di diagnostica per immagini, senologia, radiologia interventistica, laboratorio analisi, reparto di fisioterapia e riabilitazione con piscina per idrokinesiterapia, spine clinic, centro di ortopedia e medicina dello sport. Gli specialisti sono disponibili anche online, per videoconsulti, grazie al servizio di telemedicina.